هذا التحول يطرح أسئلة خطيرة، هل نحن أمام مرحلة جديدة من سباق التسلح، لا بين الدول فقط بل بين خوارزميات مبرمجة على القتل؟ وهل يمكن أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى "قاتل بلا مسؤولية"، يصعب محاسبته أو التحكم فيه؟

الدرونز الذكية.. البداية التي لا عودة منها

تشير تقارير عسكرية غربية إلى أن أكثر من 60 دولة حول العالم طورت أو اشترت طائرات مسيرة (درونز) مزودة بخوارزميات ذكية قادرة على تحديد الأهداف.

اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" يوضح خطورة هذا الاتجاه قائلا: "الطائرات المسيرة لم تعد رفاهية عسكرية، بل أصبحت سلاحًا أساسيا في أي نزاع مسلح، نحن نتحدث عن أداة قادرة على تنفيذ عمليات نوعية من دون التضحية بجندي واحد، وهذا يمنح الدول ميزة استراتيجية واضحة، لكن الخطورة الحقيقية تكمن في سهولة نقل هذه التكنولوجيا أو تقليدها من قبل جماعات مسلحة أو كيانات غير نظامية، فتصبح الأداة التي طُوّرت لحماية الدول وسيلة لزيادة الفوضى وعدم الاستقرار.

الأخطر من ذلك أن الاعتماد الزائد على هذه الأنظمة قد يؤدي إلى تراجع الخبرة القتالية لدى الجيوش، لأن الضابط أو الجندي الذي لم يخض معركة حقيقية قد يفتقد القدرة على اتخاذ القرار في مواقف غير متوقعة، نحن أمام معادلة دقيقة، التكنولوجيا توفر الحماية وتقلل الخسائر البشرية، لكنها قد تضعف البنية التقليدية للجيوش وتفتح الباب أمام سباق تسلح جديد يعتمد على من يملك خوارزميات أقوى لا من يملك جيوشا أكبر".

الذكاء الاصطناعي القاتل.. السلاح المثير للجدل

أكثر ما يثير المخاوف اليوم هو "الذكاء الاصطناعي القاتل"، أو ما يُعرف بالأسلحة الفتاكة المستقلة، هذه الأنظمة قادرة على تحديد الهدف وضربه من دون أي تدخل بشري.

وأشار محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه يرى أن الخطر الحقيقي ليس في التقنية ذاتها بل في غياب الرقابة: "الأمم المتحدة تناقش الملف منذ سنوات، لكن حتى الآن لا توجد معاهدة ملزمة، ويبقى السؤال هو، من المسؤول إذا أخطأ الروبوت وقتل مدنيين؟ هل نحاسب المبرمج؟ أم الدولة المصنعة؟ أم القائد العسكري الذي أعطى الإذن باستخدامه؟ هذه ثغرة أخلاقية وقانونية ضخمة".

نحو معاهدة دولية؟

المجتمع الدولي يقف عند مفترق طرق، إما وضع إطار قانوني يحدد استخدام هذه الأسلحة، أو الانزلاق نحو سباق تسلح جديد، حيث علق الزيات قائلاً: "القوى الكبرى لن تقبل بسهولة بتقييد هذه التكنولوجيا لأنها تراها ورقة استراتيجية. لكن إذا لم يتم ضبط الأمور، فإن أي خطأ برمجي أو خلل تقني قد يؤدي إلى حرب شاملة، لذلك، أرى أن وضع معاهدة دولية جديدة، أشبه بمعاهدات جنيف، بات أمرًا لا يحتمل التأجيل".

صراع بين الخوارزميات

المستقبل قد يشهد نوعا مختلفا من الصراع، ليس بين جيوش، بل بين برامج، حيث يقول المهندس محمد مصطفى من الهيئة العربية للتصنيع في لموقع "سكاي نيوز عربية": " التفوق العسكري في المستقبل لن يعتمد فقط على حجم الدبابات أو الطائرات، بل على سرعة ودقة الخوارزميات، قد نرى صراعًا حيث تحاول خوارزمية هجومية خداع خوارزمية دفاعية، وكأن الحرب تتحول إلى منافسة بين برامج كمبيوتر، هذا يعني أن الاستثمار في البرمجيات سيكون بنفس أهمية الاستثمار في الأسلحة التقليدية".

المخاطر الأخلاقية والإنسانية

رغم الإنجازات التكنولوجية، إلا أن الجانب الإنساني يبقى نقطة خلاف جوهرية، حيث يحذر الدكتور أحمد حسين، أستاذ الأمن السيبراني بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من تجاهل هذه المخاطر:" الآلة لا تمتلك الضمير ولا الرحمة، قد تنفذ عملية عسكرية بكفاءة، لكنها لا تفكر في وجود أطفال أو مدنيين قرب الهدف، الأخطر أن هذه الأنظمة معرضة للاختراق الإلكتروني، وبالتالي قد تتحول في لحظة إلى سلاح في يد العدو نفسه".

الحروب القادمة قد لا تشبه أي حرب عرفها البشر من قبل، من "الدرونز الذكية" إلى "الذكاء الاصطناعي القاتل"، يبدو أننا أمام عصر جديد تتحكم فيه الخوارزميات بمصير الشعوب، وبينما تسابق الدول لتطوير هذه القدرات، يبقى السؤال: هل ستتمكن البشرية من وضع حدود وضوابط أخلاقية؟ أم أننا نفتح الباب أمام أخطر سباق تسلح في التاريخ، حيث لا مقاتلين على الأرض، بل برامج تقتل بضغط زر واحد؟