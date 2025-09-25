وفحص علماء الفلك من جامعة ساوثامبتون، يعملون مع زملاء من أنحاء أوروبا، مجرة ناشئة تبعد 12 مليار سنة ضوئية عن الأرض، وذلك للمرة الأولى باستخدام تيليسكوب قوي جديد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ووجد العلماء أن الثقب الأسود الضخم في المجرة أصغر من المتوقع بعشر مرات، وأعربوا عن اعتقادهم أن العلماء كانوا يبالغون في تقدير حجم الثقوب السوداء في الكون.

وقال البروفيسور سيب هونيغ إن النتائج حلت اللغز الذي واجهه العلماء بشأن كيف يمكن أن تنمو الثقوب السوداء الضخمة لتصل إلى هذا الحجم الكبير في فترات زمنية قصيرة.

وأضاف: "كنا نتساءل لسنوات كيف من الممكن أننا اكتشفنا كل تلك الثقوب السوداء الضخمة الناضجة بالكامل في مجرات ناشئة للغاية بعد فترة قصيرة من الانفجار العظيم. فمن المفترض أنه لم يكن لديهم الوقت للنمو لهذا الحجم".

وتابع: "تشير نتائجنا إلى أن الوسائل التي استخدمت في السابق لقياس حجم تلك الثقوب السوداء لا تعمل بشكل موثوق في الكون المبكر".

وقال: "إنها يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم نماذجنا عن التطور الكوني".

وجرى تنفيذ الاكتشاف الذي نشر في مجلة "علم الفلك والفيزياء الفلكية" باستخدام أداة فلكية متقدمة تسمى "غرافيتي +" التي تجمع الضوء من أربعة من أكبر التلسكوبات البصرية في العالم في "التلسكوب الكبير جدا" التابعة للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.

وضم الفريق علماء من فرنسا وألمانيا والبرتغال وبلجيكا.