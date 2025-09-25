ومع ذلك، تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الزنجبيل قد يقدم فوائد إضافية عند استخدامه إلى جانب العلاجات التقليدية.

ماذا تقول الدراسات؟

أظهرت دراسة حديثة أن مستخلص الزنجبيل قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاما، لكن الدراسة عانت من بعض العيوب المنهجية، ما دفع الباحثين إلى الدعوة لإجراء بحوث أدق وأكثر شمولاً.

تأثير الزنجبيل على الأوعية الدموية: مراجعة بحثية صدرت في 2024 أشارت إلى أن الزنجبيل قد يخفض ضغط الدم عبر توسيع الأوعية الدموية (الاسترخاء الوعائي) وتأثيره المضاد للأكسدة.

تخفيف الالتهابات: يُعتقد أن الزنجبيل يساهم في تقليل الالتهابات المزمنة، والتي بدورها تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بديل للصوديوم: يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم للوقاية والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ويمكن استخدام الزنجبيل كبديل طبيعي للملح في التوابل، ما يساعد في تقليل استهلاك الصوديوم.

فوائد صحية أخرى للزنجبيل

بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على ضغط الدم، يُعرف الزنجبيل بفوائده الصحية المتعددة، ومنها:

تخفيف شدة آلام الدورة الشهرية.

مكافحة الغثيان والقيء، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامه أثناء الحمل.

تقليل الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي.

حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

تخفيف الانتفاخ والغازات.

احتياطات مهمة عند استخدام الزنجبيل

عادةً ما يكون تناول الزنجبيل بكميات طبيعية في الطعام آمنًا لمعظم الناس، لكن الجرعات العالية، خصوصًا في المكملات، قد تحمل بعض المخاطر: