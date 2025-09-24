وعقدت "فاست سبايس"، صفقة مع "سبيس إكس"، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لإطلاق أول محطة فضائية تجارية في العالم، وستحمل اسم "هافن-1".

وفي ذات الوقت، تخطط وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لبناء أول محطة فضائية دولية تجارية لإرسالها إلى مدار الأرض.

ومن المرتقب أن تنظم ناسا مسابقة لاختيار أفضل تصميم لمحطة فضائية تجارية العام المقبل. وبالموازاة مع ذلك تعمل "ناسا" مع عدة شركات على تطوير تصاميم، ومن بينها شركة "فاست سبايس" الأميركية.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن محطة "هافن-1" من المرتقب أن تبقى في مدار الأرض لمدة ثلاث سنوات، لاستقبال أربع بعثات مكونة من أربعة رواد فضاء، وستستمر كل بعثة أسبوعين.

وستتضمن المحطة مختبرا علميا سيخصص لدعم الأبحاث في بيئة انعدام الجاذبية، وتجارب صناعية في مجالات مثل أشباه الموصلات، كما أنها ستفتح الباب أمام المهمات الخاصة والحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماكس هاوت: "أولويتنا الأولى هي أن نكون شركة محطات فضائية، وأن نرسل أشخاصاً إلى محطاتنا في مدار الأرض ونعيدهم بأمان".

وسيبلغ قطر محطة "هافن-1" حوالي 4.4 أمتار، بينما ستبلغ المساحة المخصصة للسكن 45 مترا مربعا.

وسترسل هذه المحطة إلى مدار الأرض عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لـ"سبيس إكس"، وبعدها سيرسل طاقم بعد بضعة أشهر على متن مركبتي "كرو دراغون".

وبالنسبة للتصميم الداخلي، فإن المركبة ستجهز بنافذة بقطر 1.2 متر وطاولة جماعية قابلة للطي، إضافة إلى مساحة نوم خاصة لكل رائد فضاء، مع إنترنت عالي السرعة من "ستارلينك".

وأُعلن عن المشروع أول مرة في منتصف 2023، وزادت الشركة عدد موظفيها من 200 إلى 950 موظفا، واستثمرت في منشآتها لإنتاج هذه المحطة.

وتدرس الشركة أيضا بناء مركبة "هافن-2"، التي قد تكون الخليفة المحتملة لمحطة الفضاء الدولية.

وأكملت الشركة هذا العام بناء النسخة الاختبارية من "هافن-1" لاستخدامها في التجارب الأرضية مثل اختبارات الضغط وقوة الإطلاق، وسبق لها أن أجرت اختبارات بالتعاون مع "ناسا" في ألاباما.

وفي وقت سابق بدأت "فاست سبايس" في بناء المركبة المقرر إرسالها إلى المدار، وهي الآن في المراحل النهائية.

ومن المرتقب أن تدمج مع الأنظمة الأخرى من أجل اختبارها في أبريل 2026، استعدادا للإقلاع في مايو.