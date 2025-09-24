وذكرت "غوغل" في مدونتها، أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات باللغة الإنجليزية، عبر إجراء محادثات مع مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وعند استخدام هذه الميزة، سيرد المساعد على أسئلة المستخدم سريعا، مع إمكانية تقديم معلومات وروابط ذات صلة بموضوع السؤال.

ويمكن تجربة هذه الميزة بفتح تطبيق "غوغل" على نظامي "أندرويد" أو "أي أو إس"، ثم النقر على زر "لايف" أسفل شريط البحث.

ومن هناك يمكن للمستخدم طرح الأسئلة صوتيا، أو تشغيل الكاميرا إذا كان البحث يشمل ما يراه المستخدم أمامه.

وتتوفر هذه الخاصية أيضا في تطبيق "غوغل لانس"، ما يتيح إجراء محادثات أثناء تشغيل الكاميرا.

ويعمل مساعد "غوغل" في الخلفية، ويمكن استخدامه أثناء تصفح التطبيقات الأخرى.

وسبق للشركة أن أطلقت هذه الميزة لاختبارها ضمن منصة "غوغل لابس".

ويعتمد المساعد الصوتي على نسخة ذات قدرات صوتية متقدمة من "جيميني"، وتحرص الشركة على تقديم الإجابة بجودة ودقة، بحسب "غوغل".