وأوضح الباحثان كريس مارلي وداميان بيلي من جامعة جنوب ويلز أن "كل وجبة قد تلعب دورا في حماية صحة الدماغ"، في إشارة إلى الأثر المباشر للغذاء على الأوعية الدموية ووظائف الدماغ.

ورغم أن الدهون تُعدّ جزءاً أساسياً من النظام الغذائي وتُستخدم كمصدر للطاقة وتدفئة الجسم وحماية الأعضاء، إلا أن الدهون المشبعة تختلف كيميائيا عن الدهون غير المشبعة، وتُظهر تأثيرات صحية متباينة.

تجربة "قنبلة الدماغ"

في إطار الدراسة، أُخضع الباحثون 41 رجلاً لفحص تأثير وجبة غنية بالدهون على صحة الأوعية الدموية، منهم 20 شابا (18-35 عامًا) و21 مسنا (60-80 عاما).

تم تقديم ميلك شيك أطلق عليه الباحثون اسم "قنبلة الدماغ"، يحتوي على 1362 سعرة حرارية و130 غراما من الدهون، معظمها من الكريمة الثقيلة.

أظهرت النتائج أن هذه الوجبة أدت إلى تراجع قدرة الأوعية الدموية المرتبطة بصحة القلب والدماغ على التوسع، وهو ما يعني ضعف تدفق الدم وارتفاع الضغط على القلب.

هذا التأثير كان ملحوظًا في كلا الفئتين، لكنه كان أشد بنحو 10 بالمئة بين كبار السن، ما يدل على هشاشة الأدمغة المتقدمة في العمر أمام هذا النوع من الأغذية.

الدهون المشبعة ومخاطر الأكسدة

أوضح الباحثان أن تناول الدهون المشبعة يرفع مستويات الجذور الحرة الضارة (Free Radicals) ويقلل من إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يلعب دورًا رئيسيًا في توسيع الأوعية الدموية ونقل الأكسجين والجلوكوز عبر الجسم.

بدائل صحية ممكنة

يوصي الخبراء باستبدال الدهون المشبعة بـ الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في الأسماك الدهنية، الجوز، البذور، الأفوكادو وزيت الزيتون، والتي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.