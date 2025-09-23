وقال ترامب خلال حدث في البيت الأبيض محوره التوحد "لا تتناولنه!"، في إشارة إلى الدواء المسكن للآلام والخافض لحرارة الجسم.

ورجح ترامب أن استخدام دواء تايلينول خلال الحمل قد يساهم في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة، وهو ارتباط محتمل يقول خبراء إنهم درسوه لكنه غير مثبت.

وقال إنه لا ينبغي للنساء تناول الأسيتامينوفين، المعروف أيضا بالاسم التجاري تايلينول "طوال فترة الحمل"، كما أثار مخاوف بشأن اللقاحات.

وتواجه إدارة ترمب ضغوطا شديدة من حركة "لنجعل أمريكا صحية مجددا" المتنوعة، بقيادة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، لتقديم إجابات حول أسباب الزيادة الملحوظة في حالات التوحد بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد الخبراء أن ارتفاع الحالات يعود أساسا إلى تعريف جديد للاضطراب يشمل الآن الحالات الخفيفة على شكل "طيف"، بالإضافة إلى تحسين وسائل التشخيص.

ويقولون إنه لا يوجد سبب واحد للاضطراب، وأن هذه التصريحات تتجاهل وتضعف عقودا من الأبحاث العلمية حول العوامل الوراثية والبيئية التي قد يكون لها دور.