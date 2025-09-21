وتهدف الشركة من خلال هذه الخصائص إلى تعزيز قدرة منصة زووم على منافسة تطبيقات الاجتماعات الجديدة.

يذكر أن الشركة تتيح تطبيق ذكاء اصطناعي لتسجيل اجتماعات زووم ونسخها. ومع ذلك، حققت تطبيقات تدوين ملاحظات الاجتماعات العابرة للمنصات مثل ريد أيه. ي وأوتر وفاير فايلز وجرانولا وسيركلباك انتشارا وتطورا كبيرين.

ولمعالجة ذلك، تعمل زووم على جعل رفيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادرا على العمل مع منصات منافسة مثل مييت ومايكروسوفت تيمز، بالإضافة إلى خاصية لتدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات الشخصية.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا تستلهم زووم نهج تطبيق غرانولا، إذ تتيح للمستخدمين تدوين ملاحظاتهم الخاصة أثناء الاجتماعات، ثم تتيح لتقنية الذكاء الاصطناعي توسيع الملاحظات وتنظيمها لاحقًا.

كما تضيف زووم ميزة البحث عبر المنصات المختلفة، مما يتيح للمستخدمين استرجاع المعلومات من مختلف منصات غوغل ومايكروسوفت.

في الوقت نفسه تعتزم زووم طرح خصائص جديدة متعلقة بالتقويم قريبً. فمن خلال تطبيق رفيق الذكاء الاصطناعي ستتيح المنصة للمستخدمين تحديد الفترات الزمنية المناسبة لجميع الحاضرين لتحديد مواعيد الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها اقتراح اجتماعات يستطيع المستخدم تخطيها من خلال طلب "إفساح المجال".

كما تطلق المنصة خصائص لتقديم توصيات استباقية للاجتماعات، مثل المهام المقترحة وبنود جدول الأعمال للتحضير للاجتماع، ومساعدا جماعيا بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وستضيف زووم أيضا خاصية توليد صور رمزية واقعية إلى منصاتها، الذي تردد الحديث عنه منذ فترة.

وفي وقت سابق من هذا العام، استخدم الرئيس التنفيذي للشركة، إريك يوان، صورة رمزية خلال المؤتمر ربع السنوي للشركة.

وستحاكي هذه الصور الرمزية أفعالك على الفيديو، وستكون مفيدة عندما لا يكون المستخدم مستعدا للتصوير، وفقا لشركة زووم.

ومع ذلك، هناك مخاطر تتعلق بالتزييف العميق للصور بهدف إساءة استخدام الشخصيات الشهيرة، مما قد يدفع أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات إلى الإسراع في إيقاف الخاصية.

ومن المتوقع إطلاق هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين بنهاية العام الحالي.