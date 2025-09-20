لكن وبعد أيام فقط من طرح الهاتف في الأسواق، بدأت تظهر شكاوى من المستخدمين حول تعرض الجهاز للخدوش بسرعة، خاصة في الجزء الخلفي المصنوع من الألمنيوم.

ورغم أن أبل أكدت أن الشاشة مقاومة للخدوش حتى ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل السابق، فإن المستخدمين أشاروا إلى أن المشكلة تكمن في ظهر الهاتف.

وأكد عدد من المستخدمين أن الجهاز "يتعرض للخدش بسهولة مفرطة"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر الإنترنت.

موقع "9to5Mac" أوضح أن الخدوش الظاهرة مرتبطة بنوع مادة الإطار الخلفي.

وأشار إلى أن: "استخدام الألمنيوم يجعل الخدوش والصدمات البسيطة أكثر وضوحا، مقارنة بالتي تحدث في الإطارات المصنوعة من التيتانيوم أو الزجاج".

رغم الشكاوى، يرى محللون في "وول ستريت" أن تأثير ذلك على مبيعات أبل سيكون محدودا.

وقال جيل لوريا، نائب المدير التنفيذي في شركة "دي إيه ديفيدسون": "حتى التغييرات الطفيفة في التصميم والمواد يتم تضخيمها بسبب الانتشار الواسع لهاتف يبيع ملايين الوحدات شهريا".

وأضاف: "في حال ثبت أن المشكلة واسعة النطاق، فإن أبل قادرة على تعديل المسار. قد تكون هناك تكاليف قصيرة الأجل، لكنها لن تكون مؤثرة على المدى الطويل".