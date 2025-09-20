كيف يؤثر النوم على ضغط الدم؟

النوم ليس مجرد راحة للجسم، بل هو فترة حيوية لإعادة التوازن الداخلي، تشمل إزالة السموم، إصلاح الأنسجة، وتعزيز الجهاز المناعي.

أثناء النوم، ينخفض ضغط الدم تدريجيا في ظاهرة تُعرف باسم "الهبوط الليلي"، وهي ضرورية لحماية القلب والأوعية الدموية.

عند عدم الحصول على نوم كاف أو متقطع، يتعطل هذا الهبوط الليلي، ويزداد الضغط على القلب، مما يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية على المدى الطويل.

السببان الرئيسيان لتأثير قلة النوم على ضغط الدم:

اضطراب الساعة البيولوجية: يقل إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن الاسترخاء، وتضعف عملية توسّع الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم.

اختلال الهرمونات: يزداد إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، مما يُفعّل "استجابة القتال أو الهروب"، ويُسبب انقباض الأوعية الدموية وارتفاع الضغط.

وفقا لدراسة أجريت عام 2023 على أكثر من 66 ألف شخص، فإن من ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 10 بالمئة، بينما زادت النسبة إلى 28 بالمئة لمن يعانون من الأرق أو صعوبات في النوم.

اضطرابات النوم المرتبطة بارتفاع ضغط الدم:

الأرق : خصوصًا عند النوم لأقل من 6 ساعات، يمكن أن يزيد خطر ارتفاع الضغط إلى 4 أضعاف.

توقف التنفس أثناء النوم : يسبب تقطع النفس أثناء النوم، مما يحفّز هرمونات التوتر ورفع الضغط.

متلازمة تململ الساقين: تؤدي إلى نشاط متكرر للجهاز العصبي الودي، مما يرفع الضغط.

إضافة إلى قلة النوم، تشمل عوامل الخطر الأخرى:

السمنة.

التقدم في السن.

النظام الغذائي الغني بالصوديوم والفقير بالبوتاسيوم.

قلة النشاط البدني.

التدخين.

الإفراط في تناول الكحول.

كيف تحسن نومك؟

تحسين النوم هو أحد أبسط الطرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ويبدأ من خلال تطبيق قواعد ومنها: