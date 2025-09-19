وأشار المصدر، إلى أن الشركة ما زالت تناقش إدراج الولايات المتحدة الأميركية ضمن خطتها.

ووصفت الشبكة هذه الخطوة بالمهمة، إذ أن "سامسونغ" كانت تقيد إطلاق إصداراتها الجديدة في أسواق محددة مثل كوريا أو الصين، كما فعلت العام الماضي عند إصدارها هاتف "جالاكسي زاي فولد 6 إس آي".

وجاء هذا في وقت تتسابق فيه "سامسونغ" و"آبل" وشركات أخرى، لابتكار تصاميم جديدة لإبهار المستهلكين، وذلك في وقت يفضل فيه أغلب المستخدمين الاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول.

وبدأت "آبل" الجمعة بيع هاتفي "آيفون أير"، الذي يعد الأحدث تصميما في منتجات آبل منذ ما يقرب العقد.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنه من المتوقع أن تكشف "آبل" عن أول هاتف قابل للطي في وقت مبكر من سنة 2026.

أما "سامسونغ" فقد طرحت الجيل السابع من هواتفها القابلة للطي خلال هذا الصيف، وتحضر لإطلاق نسخة جديدة من هاتفها النحيف "جالاكسي إس إيدج" العام المقبل.

وتعد "سامسونغ" و"آبل" أكبر شركتين في سوق الهواتف المحمولة، وتسيطران على نحو 35 بالمئة من سوق الهواتف المحمولة عالميا، بحسب بيانات دولية لمؤسسة IDC.

هاتف "سامسونغ" الجديد

وسيكون هاتف "سامسونغ"، الذي يطوى من موضعين، من بين التغييرات الجذرية في تشكيلة هواتف الشركة، منذ إطلاق أول هاتف قابل للطي عام 2019.

ورفضت الشركة الإفصاح، عن تفاصيل تصميم الجهاز وتوقيت، والأسواق التي سيطرح فيها، لكن بالمقابل أوضحت أنها تسعى لإطلاقه بنهاية العام.

وقال برو بلاكارد، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات هواتف سامسونج في "سامسونغ" إلكترونيكس أمريكا: "لا نريد تقديم نفس التجربة في شكل مختلف".

وكانت "سامسونغ" قد عرضت نماذج لأجهزة ثلاثية الطي في معرض بلاس فيغاس. كما تخطط الشركة الكورية الجنوبية لإطلاق نسخة جديدة من هاتف جالاكسي إس 25 إيدج لمنافسة "آيفون أير".

وأوضح مصدر من داخل الشركة، أنها ستعمل على تنحيف أجهزتها المستقبلية، بما في ذلك "جالاكسي إس".

هواتف بدون منفذ شحن وشاشة شفافة

وطرحت الشركة فكرة إنتاج هواتف بدون منافذ شحن، كما أن "آبل" فكرت في إزالة منفذ الشحن من هاتفي "آيفون أير"، والاعتماد فقط على الشحن اللاسلكي، إلا أن ذلك سيجعله أكثر نحافة، بحسب "بلومبرغ".

ولكن "سامسونغ" لم تطور هاتفا بهذه المواصفات، ولا تخطط حاليا للقيام بذلك، فرغم أن معظم الهواتف تدعم الشحن اللاسلكي، إلا أن الشواحن اللاسلكية ليست متوفرة في الأماكن العامة.

كما ناقشت "سامسونغ"، إصدار هاتف بشاشة شفافة، وفقا لما قاله مينسوك كانغ، الرئيس العالمي لتخطيط منتجات الهواتف في سامسونج.

لكن إن الشركة تركز حاليا على الهواتف النحيفة والقابلة للطي نظرا لمبيعات هذه الأجهزة، بحسب "سي إن إن".