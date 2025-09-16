ترسخ هذه الصفقة مكانة "ألتيـرا" كأكبر شركة مستقلة عالمياً متخصصة في مجال مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة وتعكس الثقة المشتركة في مسيرة نمو وتطور "ألتيـرا" وتجسّد تكاملاً بين الخبرات العميقة في مجال أشباه الموصلات والرؤية المشتركة لتسريع ريادة "ألتيـرا" عالميا.

ويسهم إنجاز هذه الصفقة في تعزيز مكانة "ألتيـرا" كأكبر مزوّد مستقل في العالم لحلول مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة المتخصصة حصرياً، مما يمكّن الشركة من تسريع وتيرة الابتكار لصالح عملائها وشركائها عبر توفير أدوات برمجية، وحزم تطوير، وحقوق ملكية فكرية، وخدمات تصميم تُستخدم لبناء حلول متكاملة قائمة على هذه التكنولوجيا.

وتقدّم "ألتيـرا" محفظة شاملة ومتكاملة من حلول مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، تتميز بهيكلية متقدمة ورائدة على مستوى القطاع، وكفاءة عالية في الأداء، وبرمجيات سهلة الاستخدام وقابلة للتوسّع، مما يمنح العملاء والمطوّرين تجربة متكاملة وفعّالة.

ومن خلال حزمة المنتجات المتقدمة التي طورتها الشركة والمعروفة بـ"أجيلكس"، تلعب حلول "ألتيـرا" المتقدمة في مجال مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، دوراً مهماً في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر توافراً عبر خفض التكاليف المالية لعملية الاستثمار، مع تعزيز الأداء والموثوقية والأمن.

وبفضل سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيّف عبر أحدث العُقد التقنية المتقدمة وشركاء المصانع العالمية، تضمن "ألتيـرا" لعملائها القدرة على البناء بثقة في أي مكان حول العالم.