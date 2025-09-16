وأكد تقرير لمجلة "هيلث" ضرورة وضع واقي الشمس حتى في 2، أو في منتصف الشتاء، أو حتى عند البقاء في المنزل.

وأشارت المجلة إلى أن تجاهل واقي الشمس يؤثر على البشرة ويزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، إلى جانب ظهور تصبغات وندوب وحروق على البشرة.

وقدمت المجلة 8 عواقب محتملة، لإهمال وضع واقي الشمس كل يوم.

سرطان الجلد

يمكن للتعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يغير الحمض النووي للبشرة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

وقالت الدكتورة جانيت غراف، المتخصصة في أمراض الجلد: "سرطان الجلد هو أخطر عاقبة للتعرض غير المحمي للأشعة فوق البنفسجية".

الشيخوخة المبكرة

تعد التجاعيد والبقع والجفاف من أبرز علامات شيخوخة الجلد، ويؤدي التعرض المستمر للشمس إلى تسريع شيخوخة البشرة، إذ إن الأشعة فوق البنفسجية تخترق الجلد وتكسر الكولاجين والإيلاستين، ما يفاقم ترهل البشرة وظهور التجاعيد المبكرة.

فرط التصبغ والبقع الداكنة

قد يؤدي تجاهل وضع واقي الشمس إلى إنتاج غير متوازن للميلانين، الذي يؤثر على لون الجلد وقد يؤدي إلى ظهور بقع داكنة تعرف ببقع العمر.

الندوب

يسبب التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية ضعف الطبقة الخارجية للجلد، ما يؤدي إلى تغيرات دائمة في نسيج البشرة، وأحيانا إلى ندوب خاصة في حال التعرض لحروق.

الالتهاب والاحمرار

تثير الأشعة فوق البنفسجية استجابات التهابية في البشرة، وتزيد الاحمرار وتوسع الأوعية الدموية، كما أنها تضعف حاجز البشرة ما يجعلها أكثر حساسية وتهيجا.

تفاقم الأمراض الجلدية

قد يفاقم التعرض للشمس حدة الأمراض الالتهابية مثل الذئبة، أو الإكزيما، أو الوردية.

ولاحظ 23 إلى 83 في المئة من المصابين بالذئبة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يفاقم الأعراض، ويؤدي إلى التعب، وآلام المفاصل، وتنمل الأطراف.

ضعف الجهاز المناعي

وذكرت مجلة "هيلث"، أن الأشعة فوق البنفسجية تضعف الجهاز المناعي عبر إدخال تغييرات في إنتاج الأجسام المضادة، والسيتوكينات الضرورية لمحاربة الأمراض والعدوى.

حروق الشمس

تعد حروق الشمس من بين النتائج الأكثر وضوحا لإهمال وضع واقي الشمس، إذ يمكن أن يحترق الجلد بمجرد قضاء 15 إلى 20 دقيقة في الشمس.

وليست الحروق مجرد ألم مؤقت، بل هي تلف في الحمض النووي قد يتحول فيما بعد إلى تجاعيد، أو بقع، أو سرطان جلد.