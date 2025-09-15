وأوضح خبراء أن الإفراط في استهلاك المياه الفوارة قد يؤدي على المدى الطويل إلى تآكل الأسنان أو فقدان جزء منها، بسبب حموضتها العالية وتأثيرها الضار على مينا الأسنان.

في السنوات الأخيرة، زادت شعبية هذه المياه وارتفعت مبيعاتها بنسبة 12 بالمئة، وفقا لتقرير لمؤسسة "غراند فيو ريسيرش".

وقال الدكتور بن أتكينز، المتحدث باسم مؤسسة "صحة الفم" الخيرية البريطانية، إن المياه الفوارة تزيل بعض المواد على الأسنان، وعند احتكاكها مع الطعام تنفلت أجزاء أخرى من الأسنان، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة.

وأضاف أن "فقاعات الحمض هي السبب، ورغم خفة حموضته فإنه قد يكون مضرا للأسنان"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونصح أتكينز مرضاه بتجنب شرب المياه الفوارة، رغم أنها أفضل من المشروبات السكرية.

ومن جهة أخرى، قالت برافين شارما الأستاذة المشاركة الاستشارية الشرفية في طب الأسنان الترميمي بجامعة برمنغهام البريطانية: "يمكن أن يؤثر المشروب الحمضي الخفيف على الأسنان من خلال تآكل الطبقة الخارجية للمينا، وإذا كانت المياه الغازية منكهة، خصوصا بنكهات الحمضيات، فإن احتمالية التآكل تكون أكبر".

وأضافت: "أفضل أن يشرب مرضاي المياه العادية. إذا كنت قلقا بشأن تآكل أسنانك فلا تشرب المياه الغازية. لقد رأيت مرضى فقدوا 50 بالمئة، أو حتى 80 أو 90 بالمئة من تاج أسنانهم بسبب ارتجاع الحمض والمشروبات الغازية".