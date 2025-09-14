ووفقا لما نشر موقع ساينس أليرت، فإن سطح الملعب الذي تمارس عليه الرياضة عامل حاسم في إصابة بعض اللاعبين بالتشنجات العضلية.

وأوضح الموقع، أنه عند ممارسة الرياضة على أسطح ذات خصائص غير مألوفة، مثل الصلابة أو المرونة، فإن ذلك يسرع من الإرهاق العصبي العضلي، حيث تتعرض الألياف العضلية إلى انقباضات مستمرة وغير إرادية.

وفي حال لم يكن الجهاز العصبي العضلي معتادا على طبيعة السطح أو الملعب، يحدث الإرهاق مبكرا وتتهيئ الظروف للتشنجات.

ووفقا للموقع، فإن هناك اختلافا في نشاط أوتار الركبة والعضلات للرياضيين الذين يؤدون تمرينات متطابقة على أنواع مختلفة من العشب الصناعي.

وينصح الخبراء بتدريب اللاعبين على كيفية التفاعل مع أسطح رياضية مختلفة، بهدف التقليل من صدمة الأسطح غير المألوفة، فضلا عن التركيز على الطرق التقليدية للحماية من الإصابات المرتبطة بالتغذية والحفاظ على رطوبة الجسم.