وأضاف راما أن "ديلا" التي تعني "شمس" في الألبانية، هي "عضو بمجلس الوزراء غير حاضرة بشكل مادي، لكن سوف يتم إنشاؤها افتراضيا بالذكاء الاصطناعي".

وقال راما إن ديلا من شأنها أن تساعد في ضمان أن "تكون العطاءات العامة خالية من الفساد بنسبة 100 بالمئة".

وجرى إطلاق ديلا أوائل العام الجاري كمساعد افتراضي على منصة الخدمات العامة الألبانية الإلكترونية، حيث تساعد المستخدمين في الإبحار عبر الموقع بينما ترتدي الزي التقليدي الألباني.

وفاز الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه راما، بفترة ولاية رابعة على التوالي، بعد حصد 83 مقعدا من أصل 140 بالبرلمان، في الانتخابات التي أجريت في 11 مايو.

ويمكن للحزب أن يحكم وحده ويمرر أغلب التشريعات، لكنه بحاجة لأغلبية الثلثين أو 93 مقعدا لتغيير الدستور.