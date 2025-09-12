وكشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الخميس، أن لجنة مراكز البيانات المفتوحة الصينية "أو دي سي سي"، التي تضم كبار المستثمرين في البنية التحتية التكنولوجية، نظمت هذا الأسبوع مؤتمرا دام ثلاثة أيام، لمناقشة كيفية تحويل مراكز البيانات المتفرقة إلى شبكة وطنية موحدة.

وذكرت الصحيفة، أن الصين بنت بنهاية يونيو 10.85 مليون خادم وأداة خاصة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة قدرها 30.7 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لأرقام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلوماتية.

وأرجعت الصحيفة هذا النمو الملحوظ إلى حجم استثمارات الشركات الصينية، الخاصة والمملوكة للدولة، في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ورغم تأثر بكين بحرمانها من الوصول إلى شرائح أميركية، إلا أن منشئي مراكز البيانات في البلاد وجدوا بدائل لتعزيز أداء أنظمتهم.

وقال هي ويكون، العضو في مجموعة الشبكات بلجنة "أو دي سي سي"، إن بلاده حققت عدة إنجازات كبيرة، وتمكنت من تحسين الاتصالات بين الشرائح داخل مجموعة الخوادم التي تستخدم أشباه الموصلات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن هذه العناصر مهمة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وأكد عضو الـ"أو دي سي سي"، أن بلاده أنشأت مختبرا للشبكة لاختبار الاتصالات بين الشرائح المحلية والشبكات.

من جهته أوضح لي داتشينغ، عضو مجموعة المرافق في لجنة "أو دي سي سي"، أن بلاده تخطط لبناء مراكز البيانات بطريقة مرنة ومستدامة، عبر مراعاة عوامل مثل الأرض، والطاقة والمياه، والمناخ، إلى جانب استخدام المزيد من الطاقة الخضراء.

وتأسست لجنة "أو دي سي سي" سنة 2014، وتضم ممثلين من كبريات الشركات التقنية الصينية.

وزادت أهميتها، في الآونة الأخيرة، بعد زيادة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إذ أعلن البلدان عن خطط لتكثيف بناء مراكز الذكاء الاصطناعي، التي توفر الموارد الحاسوبية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.