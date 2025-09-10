ويمثل ذلك زيادة عن الإعلان السابق الصادر في يونيو، عندما قال شريكها معهد بارو لطب الأعصاب إنه تمت زراعة الرقائق لدى 7 أشخاص مصابين بشلل حاد وأصبحوا يستخدمونها للتحكم في وسائل رقمية وأدوات مادية من خلال التفكير.

وقالت نيورالينك على منصة إكس، الثلاثاء، إن المرضى حصلوا على أجهزتهم لمدة 2000 يوم، واستخدموها لأكثر من 15 ألف ساعة.

وفي يوليو، قالت نيورالينك إنها ستطلق دراسة سريرية في بريطانيا لاختبار رقائقها، بشراكة مع مستشفيات كلية لندن الجامعية ومستشفيات نيوكاسل.

وحصلت الشركة على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو.

وبدأت التجارب على البشر في 2024 بزرع شريحة في الدماغ بعد معالجة مخاوف متعلقة بالسلامة أشارت إليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية التي رفضت في بادئ الأمر طلب نيورالينك بشأنها في 2022.