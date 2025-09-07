تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من مطالبة مستخدمي آيباد بتوفير نسخة من تطبيق إنستغرام لأجهزتهم، حتى لا يضطر المستخدمون لاستخدام نسخة التطبيق الخاصة بالهاتف الذكي آيفون والتي لا تدعم الشاشة الكبيرة، أو الدخول إلى المنصة عبر الويب.

ويعتمد التطبيق الجديد افتراضيًا على شاشة خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز، مما يتيح للمستخدم التمرير لأعلى ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة على شاشة أكبر.

كما يحتوي تطبيق إنستغرام لأجهزة آيباد على جميع خصائص تطبيق الهاتف تقريبا فيما يتعلق بالمشاهدة.

وتظهر القصص أعلى التطبيق، ويمكنك الوصول إلى خيارات مختلفة من الشريط الجانبي الأيسر، مثل متابعة المنشورات، والرسائل المباشرة، والبحث، والاستكشاف، والإشعارات.

أما قسم موجز محتوي إنستغرام على جهاز آيباد فيحتوي على 3 خيارات: "الكل" لعرض المنشورات والمقاطع المرشحة من الحسابات التي يتابعها المستخدم؛ و"الأصدقاء" لعرض المنشورات والمقاطع المشتركة؛ و"الأحدث" لعرض المنشورات والمقاطع وفقا للترتيب الزمني لنشرها. كما يمكن إعادة ترتيب هذه الفيديوهات والمقاطع وفقا لتفضيلات المستخدم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إنستغرام الموجود حاليا على جهاز آيباد عبارة عن تطبيق مطور للعمل مع نظام التشغيل آي.أو.إس، غير الجذاب لعين المستخدم.

وقالت شركة إنستغرام إنها قامت الآن بتحديث التطبيق ليكون مخصصا للكمبيوتر اللوحي ويناسب الشاشة الكبيرة. على سبيل المثال، عند مشاهدة مقطع فيديو، يمكنك الاطلاع على التعليقات على الجانب، وعند فتح علامة تبويب الرسائل، يمكنك فتح محادثة مُحددة أثناء الاطلاع على جميع الدردشات النشطة على اليسار.

على الرغم من وجود منصة إنستغرام منذ ما يقرب من 15 عامًا، إلا أن الشركة لم تعطِ الأولوية لتطبيقها على أجهزة آيباد حتى الآن.

وقال آدم موسيري، رئيس الشركة، مرارا وتكرارا إن الشركة ليست في عجلة من أمرها لتطوير نسخة لأجهزة آيباد.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت صحيفة ذا إنفورميشن بأن إنستغرام تعمل أخيرًا على تطوير تطبيق لأجهزة آيباد.

وقد أدى هذا أيضًا إلى ظهور تطبيقات خارجية تتيح الدخول إلى المنصة عبر أجهزة آيباد مثل تطبيق ريترو.