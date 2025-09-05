وزعم مارك زوكربيرغ المحامي، أن صفحته التجارية على فيسبوك، التي يستخدمها للترويج لأعماله وللتواصل مع عملائه، تم تعطيلها خمس مرات خلال السنوات الثماني الماضية.

وأوضح المحامي أن أنظمة "ميتا" تصنف حسابه في فيسبوك على أنه ينتحل شخصية زوكربيرج مؤسس المنصة.

وأضاف المحامي، أنه لا ينتحل شخصية زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا، مشيراً إلى أنه كان يمارس المحاماة منذ أن كان زوكربيرغ مؤسس "ميتا" في الثالثة من عمره.

وقال المشتكي لوسائل الإعلام المحلية: "الأمر ليس مضحكا، ليس عندما يأخذون أموالي، ذلك يغضبني جدا".

وزعم المحامي أنه أنفق أكثر من 11 دولارا على الحملات الإعلانية في منصة "ميتا"، ولكن الشركة تعطل حساباته بدعوى انتحال شخصية مؤسسها.

وأرفق المحامي بشكواه نسخة من سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني تعود إلى سنة 2020، حيث استفسر عن حسابه المعطل، مشيرا إلى أنه بدأ التواصل مع الشركة منذ 2017.

وأضاف المحامي، أنه يواجه عدة مشاكل في حياته اليومية بسبب زوكربيرغ الآخر، وقال: "لا أستطيع استخدام اسمي عند إجراء الحجوزات، أو ممارسة الأعمال التجارية لأن الناس يظنون أنني أمزح، ويغلقون الهاتف في وجهي".

وفي بعض المرات وجهت دعوى قضائية من ولاية واشنطن بسبب خطأ في تحديد الهوية.

وزعم المحامي أنه تلقى عدة مكالمات ورسائل موجهة إلى مؤسس "ميتا"، وتضمنت بعضها تهديدات بالقتل وطلبات للمال. كما تلقى رسائل تحتوي على شكاوى واقتراحات حول كيفية تحسين أدائه في فيسبوك.

وقالت شركة "ميتا" الخميس إنها أعادت حساب مارك زوكربيرج بعد أن وجدت أنه تم تعطيله عن طريق الخطأ، وفقا لما نقلته صحيفة "أنديبندنت".

وتابعت: "نقدر صبر السيد زوكربيرغ المستمر بشأن هذه المشاكل ونعمل على محاولة منع حدوث ذلك في المستقبل".

لكن المحامي أصر على ضرورة استرداد أمواله ودفع أتعاب محاميه إلى جانب مطالب أخرى.