وكتب التمان منشورا على حسابه في منصة "إكس": "لم آخذ نظرية الإنترنت الميت على محمل الجد أبدا، ولكن يبدو أن هناك الكثير من الحسابات في تويتر التي تدار بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)".

وتعمل أغلب روبوتات المحادثة مثل "شات جي بي تي" و"كلاود" بالاعتماد على نموذج اللغة الكبيرة.

ونماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models – LLMs) هي أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد على شبكات جرى تدريبها على كميات هائلة من النصوص من الإنترنت والكتب والمقالات والمحادثات، وظيفتها الأساسية هي فهم اللغة الطبيعية وتوليدها.

ووفقا لصحيفة إندبيندنت، فالمدافعون عن نظرية" الإنترنت الميت" يرون أن غالبية المحتوى والأشخاص الذين يظهرون على الإنترنت ليسوا حقيقيين، بل يتم توليدهم بواسطة حواسيب وأنظمة ذكاء اصطناعي.

وازداد انتشار هذه النظرية في الآونة الأخيرة، بعد توسع استعمال الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

وأثار منشور إلتمان غضبا واسعا بين المستخدمين، الذين اعتبروه مساهما رئيسيا في هذه المشكلة، إذ إن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" الذي طورته شركته، مكن المستخدمين الحقيقيين والمزيفين من توليد محتوى ومنشورات تلقائية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما اعتبر بعض المستخدمين، أن تغريدة مان مستوحاة من عمله على شركة تعرف بـ "وورد نتورك"، والتي أسسها سنة 2019، بهدف إثبات هوية مستخدمي الإنترنت عبر مسح أعينهم، من أجل الحد من تأثير الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الإنترنت.