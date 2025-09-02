وكانت الشركة قد نفت صحة ما تردد حول توجيهها تحذيرات عاجلة لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني، البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليار مستخدم، لتغيير كلمات المرور بدعوى تعرض الخدمة إلى اختراقات واسعة، مؤكدة أن أنظمة الحماية لديها قادرة على التصدي لأكثر من 99.9 بالمئة من محاولات التصيد الإلكتروني والبرمجيات الخبيثة.

وذكر خبراء في الأمن السيبراني، أن الهجمات وقعت بالفعل مؤخرا، وكان مصدرها دول في أوروبا وجنوب شرق آسيا، واستمرت قرابة 4 أيام، وخلال هذه المدة أرسلت شركة غوغل تحذيرات بالفعل إلى عدد ضخم من المستخدمين.

وقال الخبير في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أحمد عبدالفتاح، إن الشركة العالمية وجهت رسائل إلى عدد كبير من المستخدمين بشأن حدوث عمليات دخول غير آمنة لحساباتهم من أجهزة جديدة، بعضها خارج دوائر الدخول المعروفة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الاختراقات أثارت حالة من الرعب، لا سيما لدى المستخدمين المصريين، الذين لا يألفون التعامل مع التكنولوجيا، وبعضهم يجهل أساليب التأمين، ومن ثم تصبح أموالهم وحياتهم عرضة للسرقة.

وأضاف: "بعض المستخدمين في مصر يربطون حساباتهم البنكية بحسابات غوغل، وكذلك حساباتهم الخاصة على تطبيقات الدفع الإلكترونية والتعاملات المالية مثل "فوري" و"إنستاباي"، وفي حالة سرقة حسابات "جي ميل" تكون أموالهم في يد الآخرين على الفور".

ولفت الخبير، إلى أن نفي شركة غوغل لحدوث مثل هذه الاختراقات مثير للجدل، لأن بيانها يقول إنه لا توجد "اختراقات واسعة"، بينما الواقع يشير إلى حدوث عمليات قرصنة، وهذه العمليات مؤثرة بشكل حقيقي ولافتة للانتباه.

وتابع: "هل يجب أن يتم اختراق حسابات مليار مستخدم لكي ترى غوغل أن عمليات القرصنة كانت واسعة النطاق؟ يكفي أن يتعرض عدد كبير من المستخدمين، حتى لو كانوا 100 ألف مستخدم لعمليات اختراق لتدرك الشركة أنها تعاني خللا في أنظمتها يجب تداركه".

من جانبه، أكد الخبير التقني، المتخصص في برامج التأمين ضد القرصنة "(Anti-Hacking)" مروان بدر الدين، أن الاختراقات التي ينفي غوغل حدوثها وقعت بالفعل، ولها أثر كبير بالنسبة للمستخدمين المصريين، خاصة أصحاب الحسابات غير المؤمنة.

وأشار، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن بعض كبار السن ومتوسطي التعليم يدركون أهمية وجود حساب "جي ميل" لتشغيل هواتفهم وفتح تطبيقات البنوك وتطبيقات الدفع عليها، وكذلك بعض التجار.

ولكن، بحسب الخبير التقني، كل هؤلاء لا يعرفون أي شيء عن تأمين حسابات "جي ميل" الخاصة بهم، ولا يدركون معنى المصادقة الثنائية أو إدراج بريد إلكتروني بديل لاستعادة حساباهم في حالة فقدانها، وبالتالي جميعهم يواجهون سرقة أموالهم وأعمالهم وبياناتهم.

في الوقت نفسه، شدد بدر الدين، على أن غوغل ملتزمة دائما بتعزيز تقنيات الأمان والاستثمار في حلول مبتكرة لمواجهة أي تهديدات، إلا أن الأزمة الحالية بالنسبة للشركة تتمثل في إنكار حدوث اختراقات كبيرة أثرت في شريحة واسعة من المستخدين.

وشدد على أن المصريين لم يتأثروا وحدهم بهذه الأزمة، وإن كانت ستترك فيهم أثرا كبيرا، إذ أن الاختراقات كانت على مستوى العالم، وكتب كثيرون للشركة، وآخرون كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن الحلول المثلى لمواجهة قرصنة حساباتهم.

بدوره، قال إسلام مهداوي، وهو خبير سابق لدى شركة غوغل الشرق الأوسط، إن الشركة لديها إمكانات وأنظمة قوية قادرة على التصدي لأي محاولات اختراق واسعة النطاق، والخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر، هذا إذا حدثت خسائر من الأساس.

وبحسب تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن نفي الشركة وجود اختراقات واسعة لا ينفي حدوث عمليات "Hacking" أو قرصنة على حسابات بعض مستخدمي "جي ميل"، ولكن نظرة غوغل للاختراقات الواسعة تختلف دائما عن نظرة الخبراء، إذ تكون أكثر شمولية.

وعن المناطق التي حدثت منها عمليات الاختراق، قال إن مصدرها كان بعض دول أوروبا الوسطى مثل بولندا والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى بعض دول آسيا مثل الصين والهند، ولكن الاختراقات في مصر جاءت من بولندا وسلوفينيا بشكل أكبر.

وأوصى الخبير السابق لدى "غوغل" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جميع مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، بضرورة تفعيل إجراءات الأمان مثل "المصادقة الثنائية" واستعمال مفاتيح المرور بصفتها البديل الآمن لكلمات المرور التقليدية.

أما بالنسبة للمستخدمين متوسطي التعليم، فوجه مهداوي إلى ضرورة توعيتهم، من خلال رسائل من شركة غوغل، بالطرق الاحتيالية المختلفة، ومؤشرات حدوث عمليات قرصنة، لتجنب الوقوع فريسة لها، مع ضرورة الإبلاغ عنها.