ويرى الباحثون أن هذا الاختبار قد يشكل أداة زهيدة التكلفة لمن يواجهون صعوبة في تأكيد التشخيص، ويمكن استخدامه في أماكن متعددة، بما في ذلك المنازل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجرى تطوير الاختبار الجديد، الذي أطلق عليه اسم "كرة السرعة"، في جامعة باث البريطانية، ويعتمد على تقنية قياس النشاط الكهربائي للدماغ من خلال وضع حساسات صغيرة على فروة الرأس.

ويعرض الاختبار على المرضى صورا متسارعة، ثم يسجل الاستجابة التلقائية للدماغ.

وشملت الدراسة، التي قادها خبراء من جامعتي باث وبريستول في إنجلترا ونشرت في مجلة "اتصالات الدماغ"، 52 مريضا يعانون ضعفا إدراكيا طفيفا، أي تراجع في الذاكرة أو مهارات التفكير، و54 شخصا من كبار السن الأصحاء.

وتقدر جمعية ألزهايمر أن هناك نحو 982 ألف شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة، لكن أكثر من ثلثهم لا يحصلون على تشخيص.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.4 مليون شخص بحلول عام 2040.