غالبا ما يحتوي الأرز غير المطبوخ على بكتيريا "باسيليوس سيريوس" التي تنتج أبواغا (هياكل) بكتيرية تستطيع النجاة بعد التسخين والطهي، بحسب تقرير لموقع "فيري ويل هيلث".

وعند ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يمكن لهذه الأبواغ أن تنبت وتنتج سموما مقاومة للحرارة، لذلك فإن إعادة تسخين الأرز المتروك لساعات لا يجعله صالحا للأكل مرة أخرى.

وغالبا ما يحضر أغلب الأشخاص كمية كبيرة من الأرز، ويتركونها لتبرد قبل وضعها في الثلاجة، لكن هذه العادة تزيد من خطر التسمم الغذائي.

وقالت الدكتورة جينيفر كوينلان، عالمة الميكروبيولوجيا الغذائية، والأستاذة في قسم علوم التغذية بجامعة دريكسل في فيلادلفيا، إنه لا يجب ترك الأرز لكي يبرد.

كيفية تجنب التسمم الغذائي من إعادة تسخين الأرز

ينصح بتناول الأرز مباشرة بعد الطهي، أو وضعه سريعا في الثلاجة عند حرارة 4.4 درجة مئوية أو أقل. وحتى عند التخزين الجيد، يبقى الأرز صالحا للأكل لبضع أيام فقط.

وقالت إيزابيل مابلز، أخصائية تغذية مسجلة، إن الأرز يبقى صالحا لأربعة أيام فقط.

وتنصح وزارة الزراعة الأميركية بعدم ترك الطعام في الخارج لأكثر من ساعتين، كما ينصح باستخدام حقيبة مبردة في حال أخذ الأرز إلى خارج المنزل.

التسمم الغذائي من الأرز

يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي من الأرز إلى أعراض مثل مشاكل في المعدة كالغثيان والإسهال، لمدة يوم أو يومين.

وقالت شيلا راستغي، الدكتورة في الطب وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إنه "من المهم البقاء مرتويا باستخدام المشروبات التي تحتوي على الإلكتروليتات، وشربها ببطء، والبدء بتناول أطعمة طرية مثل الحساء بمجرد تحسن الشهية".

وعادة ما تزول أعراض التسمم بمجرد تخلص الجسم من السموم عن طريق القيء أو الإسهال.