وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، الخميس، أن ذلك يأتي ضمن فعاليات اليوم العلمي للجهاز الهضمي الذي أطلقته الهيئة بمجمع السويس الطبي.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في البيان، أنه خلال اليوم العلمي للجهاز الهضمي تم إنجاز حزمة من العمليات الناجحة في شق عضلة المريء لعلاج حالات الأكاليزيا، وإزالة حصوات القنوات المرارية وتركيب الدعامات، إضافة إلى استخدام مناظير الموجات الصوتية لأخذ عينات دقيقة من البنكرياس، وهو ما يعكس حجم التطور في خدمات الجهاز الهضمي المقدمة بالمجمع.

وقال أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون بمجمع السويس الطبي يضع المحافظة في موقع متقدم على خريطة الطب الحديث، لافتا إلى سعي الهيئة الدائم لاستحداث أحدث النظم الطبية وفق آخر المستجدات العالمية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويدعم تحقيق أهدافها توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية لجميع المواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة كل في محافظته.

ونوه إلى أن مجمع السويس الطبي، يُعد أحد أكبر الصروح الطبية التابعة للهيئة، حيث حصل على درجة الاعتماد القومية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا، بما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى ويؤهله ليكون مركزا مرجعيا للرعاية التخصصية المتقدمة.

وأضاف أن المجمع هو أول مستشفى رقمي ذكي تابع لهيئة الرعاية الصحية يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وذلك بما يضمن الكفاءة التشغيلية والدقة والأمان في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجمع، لافتا إلى أن المجمع قدّم حتى ال ن أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد السبكي أن إدخال التقنيات الحديثة يمثل جزءا من استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بتوافر كوادر طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى، حيث شارك في العمليات نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين بمجمع السويس الطبي.