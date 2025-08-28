وتستعد سامسونغ للكشف عن إضافات جديدة إلى منظومة أجهزة غالاكسي، وذلك قبل أيام قليلة من حدث آبل المرتقب، مما قد يثير جدلا خاصة مع التوقعات بإطلاق سامسونغ لهاتفها ثلاثي الطي هذا العام، والذي قد يسرق الأضواء من إطلاق سلسلة "آيفون 17".

ومن المتوقع أن يشهد الحدث، المقرر في 4 سبتمبر 2025، الكشف عن عدة منتجات منها سلسلة الأجهزة اللوحية "غالاكسي تاب إس 11" ، والهاتف ثلاثي الطي، إلى جانب هاتف "غالاكسي إس 25 إف إي".

تشير التسريبات إلى أن سلسلة "غالاكسي تاب إس 11" ستتضمن نموذجين، الأول بشاشة بقياس 11 بوصة، والثاني "ألترا" بشاشة ضخمة بقياس 14.6 بوصة.

ويتوقع أن يقدم الطراز الألترا تحسينات قوية تصل إلى 24 بالمئة في أداء المعالج المركزي، و27 بالمئة في وحدة معالجة الرسوميات، و33 بالمئة في وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق.

وكانت شركة أبل قد أعلنت رسميًا عن موعد حدثها المرتقب للكشف عن سلسلة "آيفون 17"، وذلك يوم 9 سبتمبر 2025.

من المتوقع أن يشمل الحدث الكشف عن 4 طرازات جديدة من "آيفون 17" بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع الإعلان عن "أبل ووتش سيريس 11"، "أبل ووتش ألترا 3"، و "آيربودز برو 3"، إلى جانب تحديثات على نظام التشغيل iOS 26.