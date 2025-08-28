وأضافت الشركة أنه تم استخدام روبوت الدردشة التابع لها "كلود" بشكل غير مشروع لاختراق الشبكات، وسرقة البيانات وتحليلها، وصياغة "مطالب ابتزاز موجهة نفسيا".

وفي بعض الحالات، هدد المهاجمون بنشر معلومات مسروقة ما لم يحصلوا على مبالغ تتجاوز 500 ألف دولار.

وقالت الشركة إنه خلال الشهر الماضي وحده، تم استهداف 17 مؤسسة في قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والمؤسسات الدينية.

وساعد "كلود" المهاجمين في تحديد الثغرات الأمنية وتحديد الشبكة المستهدفة والبيانات التي ينبغي استخراجها.

وقال مدير شركة "أنثروبيك"، جاكوب كلاين، لموقع "ذا فيرج" التقني، إن مثل هذه العمليات كانت تتطلب في السابق فرقا متخصصة من الخبراء، لكن الذكاء الاصطناعي يتيح الآن لشخص واحد فقط شن هجمات متطورة.

كما وثقت أنثروبيك حالات لعناصر من كوريا الشمالية استخدموا روبوت الدردشة "كلود" أثناء انتحال صفة مبرمجين يعملون عن بعد لصالح شركات أميركية من أجل "تمويل برامج الأسلحة الكورية الشمالية"، حيث ساعدهم الذكاء الاصطناعي على التواصل مع أصحاب العمل وأداء مهام يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإنجازها بأنفسهم.

وقالت أنثروبيك إنه تاريخيا، كان يتعين على العاملين الكوريين الشماليين المرور بسنوات من التدريب لهذا الغرض، لكن "كلود ونماذج أخرى أزالت فعليا هذا القيد".

كما ابتكر مجرمون خطط احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرض للبيع عبر الإنترنت، من بينها برنامج روبوت على تطبيق تليغرام يستخدم في عمليات احتيال عاطفية، حيث يتلاعب بالضحايا عاطفيا بلغات متعددة لابتزاز الأموال من الضحايا.

وأكدت أنثروبيك أنها طبقت بالفعل إجراءات وقائية للحد من إساءة الاستخدام، غير أن المهاجمين ما زالوا يحاولون إيجاد طرق للالتفاف عليها.

وقالت أنثروبيك إن الدروس المستفادة من هذه الحوادث تستخدم لتعزيز الحماية ضد الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.