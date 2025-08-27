وأقلع الصاروخ العملاق الذي يتجاوز ارتفاعه 120 مترا بعيد الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش)، حسبما أظهر بث مصور حي للرحلة.

وفي وقت لاحق، سقط الصاروخ في المحيط الهندي كما كان مخططا له، منهيا رحلته التجريبية ومتغلبا على إخفاقات الماضي.

وأعلنت الشركة نجاح الرحلة التجريبية، موضحة أن الصاروخ انطلق من قاعدة الإطلاق الخاصة به في ولاية تكساس، وحلق في الفضاء لبعض الوقت قبل أن يهبط في المحيط الهندي بعد نحو ساعة من الإقلاع.

وللمرة الأولى، تضمن هذا الاختبار محاكاة ناجحة لعملية نشر الأقمار الاصطناعية.

وقالت "سبيس إكس" عبر منصة "إكس"، التي يملكها ماسك أيضا، إنه كان "اختبارا عاشرا مثيرا"، بينما علق ماسك نفسه في منشور على المنصة قائلا: "عمل رائع من فريق سبيس إكس".

ويعد "ستارشيب" أضخم نظام صاروخي على الإطلاق، ويتألف من مرحلتين تنفصلان بعد الإطلاق هما المعزز "سوبر هيفي" الذي يبلغ طوله نحو 70 مترا، والمرحلة العليا التي تعرف أيضا باسم "ستارشيب" ويصل طولها إلى حوالي 50 مترا.

ويهدف النظام إلى تمكين الرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ، وتم تصميمه بحيث يمكن إعادة استخدام كل من المركبة والمعزز بعد عودتهما إلى الأرض.

وكان مقررا لهذه الرحلة أن تتم الأحد، لكنها أرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية إلى الإثنين ومنه إلى الثلاثاء، للسبب ذاته.

وتأتي هذه الرحلة التجريبية العاشرة بعد 3 اختبارات جوية وواحد أرضي، انتهت جميعها بانفجارات، في سلسلة إخفاقات تقنية تثير شكوكا متزايدة حول مدى التقدم الحقيقي الذي تحرزه الشركة.