الحدث الذي أقيم في بوليفارد الرياض استقطب اهتماماً واسعاً، وأتاح للجماهير من مختلف الفئات العمرية فرصة متابعة المنافسات في أجواء تفاعلية آمنة، حيث أكد المشاركون أن البطولة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية في المملكة.

وكان لشركة stc حضور محوري بصفتها الشريك الرقمي الرئيس للبطولة، إذ سخّرت أحدث تقنياتها وخدماتها عالية الجودة لخدمة اللاعبين والمشاركين. وأشار عدد من الحاضرين إلى أن "السرعة الفائقة للإنترنت" واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهما في تحسين تجربتهم داخل الموقع، حيث قال أحدهم: "أتمكن من العثور على أصدقائي بسهولة تامة بفضل جودة الإنترنت، ما جعل التجربة أكثر سلاسة".

ونتيجة لهذه الجهود، حصدت STC جائزة المشغّل البلاتيني للألعاب الإلكترونية بعد حصولها على أعلى تقييم بين مزوّدي خدمات الاتصالات في المملكة، وفق تصنيف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وعبّر الجمهور عن حماسه الكبير للفرق المشاركة والنجوم البارزين، حيث تصدّر فريق فالكون قائمة الفرق الأكثر تشجيعاً، إلى جانب تفاعل واسع مع لاعبين مثل أبو عمر ومساعد الدوسري.

بهذا الإنجاز، أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز حضورها العالمي في مجال الرياضات الإلكترونية، في إطار رؤيتها لتطوير قطاع الترفيه الرقمي ودعم الاقتصاد الإبداعي.