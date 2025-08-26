ورفع ماسك دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركتي "آبل" و"أوبن أي آي" في المحكمة الفيدرالية في تكساس يوم الاثنين، وزعم محامو ماسك أن الشركتين انتهكتا القانون عبر اتفاق لدمج "شات جي بي تي" في نظام التشغيل آيفون الخاص بآبل.

وذكر تقرير لصحيفة "أنديبندنت" أن ماسك، مالك شركة "إكس أي آي المطورة لـ"جروك"، اتهم "آبل" بقمع "غورك" في متجر التطبيقات، وإبطال عملية الموافقة على التحديثات الجديدة عن قصد.

وكان ماسك قد ادعى، أن عدم حصول "غروك" على أعلى تصنيفات في متجر "آبل"، "مؤامرة".

وتمثل هذه الدعوى منعطفا في الصراع الطويل الذي نشب بين ماسك وشركة "أوبن أي آي" ومالكها سام ألتمان، اللذان كانا صديقين في البداية وأنشآ هذه الشركة معا.

وجاء في الدعوى المقدمة في 61 صفحة، أن الشركتين تعاونتا لضمان هيمنتهما على عالم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن "آبل" و"أوبن أي آي" تعاونتا للحفاظ على احتكارهما للأسواق، ومنع مبتكرين مثل "إكس أي آي" و"إكس" من المنافسة.

وتتمحور هذه القضية حول قرار "آبل" استخدام "شات جي بي تي" كمحرك للإجابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي على هواتف آيفون، في حال عجزت "سيري" عن تلبية احتياجات المستخدمين.

وكان ماسك من بين المؤسسين الأصليين لشركة "أوبن أي آي" كمؤسسة غير ربحية، لضمان استفادة البشر من الذكاء الاصطناعي.

لكن، وبعد تحول "أوبن أي آي" إلى شركة تجارية، قاضاها ماسك بشأن خططها لإعادة الهيكلة للتركيز على الأرباح، بينما اتهمته "أوبن أي آي" بالمنافسة غير العادلة، والتدخل في شؤونها