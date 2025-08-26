وقد يكون تنظيف الأسنان بشكل صحيح مفتاح الفحوص المثالية عند الطبيب، والمفتاح لتفادي تسوس مؤلم، أو أي مشاكل أخرى.

وأكدت الدكتورة داغمار إلسه سلوت، أن الجميع ينظفون أسنانهم، لكن الغالبية لا يفعلون ذلك بالطريقة الصحيحة.

وذكر تقرير لصحيفة "أنديبندنت" أن خبراء يوصون بغسل الأسنان بعناية وتأن، ويجب أن تستغرق العملية دقيقتين على الأقل وربما أكثر.

كما ينصح الأطباء بتنظيف الأسنان بحركات دائرية طفيفة وبطيئة، لأن تمرير الفرشاة فوق الأسنان بسرعة قد يضر اللثة.

ويفضل تقسيم الوقت بين الأسنان العلوية والسفلية، كتنظيف الفك السفلي لـ 30 ثانية، والانتقال إلى الفك العلوي.مع الحرص على تنظيف كل جانب من جوانب السن.

ويصي الدكتور تيان جيانغ، من كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد، بأن تكون شعيرات الفرشاة موجهة نحو اللثة حيث تلتقي بالأسنان، لأن ذلك هو المكان الذي يتجمع فيه الجير والبقايا، ويجب أن تكون الفرشاة مائلة بزاوية 45 درجة وليس 90 درجة.

ويفضل غسل الأسنان مرتين في اليوم، واستخدام الخيط قبل أو بعد كل مرة، لضمان إزالة البقايا والأوساخ.

وتعتبر الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة خيارا أفضل، مقارنة بالفرشاة القاسية لأنها قد تضر الأسنان واللثة، مع الحرص على استبدالها بعد بضعة أشهر.

ويمكن غسل الأسنان فقط بكمية صغيرة من معجون الأسنان.

وأوضحت الدكتورة ساشا روس، أن بعض فرش الأسنان قاسية الشعيرات قد تزيل جزءا من بنية السن.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل استعمال الفرشاة الكهربائية لتسهيل العملية.

لكن الدكتور جيانغ نبه إلى أن الأمر لا يتعلق بالفرشاة، بل بتقنية استعمال الفرشاة.