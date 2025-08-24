وأوصت الدراسة بـ8 أطعمة وهي كالتالي:

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسردين).. غنية بأحماض أوميغا 3 التي تدعم خلايا الدماغ وتحسّن التواصل العصبي.

التوت الأزرق.. يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الدماغ من الشيخوخة والإجهاد التأكسدي.

الجوز.. مصدر غني بحمض DHA المرتبط بتحسين الأداء الإدراكي والذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

الشوكولاتة الداكنة (70 بالمئة كاكاو على الأقل).. تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد اليقظة والتركيز.

الكركم.. يحتوي على الكركمين الذي يخترق الحاجز الدموي الدماغي ويقلل الالتهابات ويحسّن المزاج.

بذور اليقطين.. غنية بالزنك والمغنيسيوم والحديد، ما يساعد على التعلم والتركيز.

الخضراوات الورقية (مثل السبانخ والخس والكرنب).. تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ك ومضادات الأكسدة التي تدعم تكوين خلايا جديدة وتبطئ الشيخوخة الدماغية.

الشاي الأخضر.. يجمع بين الكافيين و"إل-ثيانين"، ما يوجد حالة من التركيز الهادئ واليقظة الذهنية.

أسلوب حياة متكامل

وأشارت الدراسة إلى أن تحسين الذاكرة لا يعتمد فقط على الغذاء، بل يتطلب ممارسة الرياضة بانتظام، النوم الجيد، إدارة التوتر، والحفاظ على علاقات اجتماعية نشطة، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة قادرة على إبطاء أو حتى عكس مسار الشيخوخة الدماغية إذا بدأ الاهتمام بها مبكراً، ابتداءً من سن الثلاثين.