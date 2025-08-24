ونموذج "غروك 2.5" هو روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي طورته شركة (إكس إيه آي) ويشبه في عمله أنظمة مثل تشات جي بي تي، حيث يستطيع التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة وتوليد النصوص وتحليل البيانات، ويُستخدم بشكل أساسي في تطبيق منصة إكس.

وأضاف ماسك أن النسخة الأحدث "غروك 3" ستُطرح كمفتوحة المصدر خلال حوالي 6 أشهر.