ويعتبر الحفاظ ترطيب الجسم عملية ضرورية، وكشف تقرير لصحيفة "أنديبندنت" تسعة آثار قد تلحق بالجسم بسبب الجفاف ونقص السوائل.

- رائحة الفم الكريهة

قال الدكتور نافيد أصف إن الجفاف وقلة شرب الماء قد يؤديان إلى ظهور رائحة الفم الكريهة، بسبب نقص اللعاب.

- الرغبة في تناول مزيد من السكر

وأوضح أصف، أن أغلب الأشخاص يشعرون برغبة في تناول المزيد من السكر عند شعورهم بالجفاف، إذ يحتاج الكبد إلى الماء لتحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز للطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

-تفاقم الحساسية

تزداد حدة الاستجابات التحسسية عند الإصابة بالجفاف، بسبب ارتفاع مستويات بعض المواد الكيميائية في الدم.

-اختلال توازن الإلكتروليت وتشنجات العضلات

أوضحت الدكتورة نادرة أوال، أن الجفاف يؤثر بشكل كبير على توازن الإلكتروليت في الجسم.

الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد ضرورية لإتمام العديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك نقل الإشارات العصبية، وانقباض العضلات.

وعند الإصابة بالجفاف يختل توازن هذه الإلكتروليتات، ما يسبب أعراضا تشمل التشنجات العضلية والتقلصات اللاإرادية، وفي الحالة القصوى فقدان الوعي.

-شيخوخة الجلد المبكرة

وأشارت أوال إلى أن الترطيب ضروري للحفاظ على مرونة وصحة الجلد.

لكن عند الإصابة بالجفاف يصبح الجلد جافا وأقل مرونة، ما يجعله أكثر عرضة للتهيج والتلف.

وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشيخوخة المبكرة.

-انخفاض ضغط الدم

يتأثر الجهاز القلبي الوعائي بالجفاف أيضا.

وأكدت أوال أن فقدان الجسم للسوائل يخفض ضغط الدم، وقد يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الأكسجين، التي تصل إلى أنسجة الجسم.

وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بصدمة نقص حجم الدم، وهي حالة مهددة للحياة يعجز فيها القلب عن ضخ الدم الكافي لتلبية احتياجات الجسم.

-التأثيرات الإدراكية

لا يقتصر تأثير الجفاف على الوظائف الجسدية فقط، بل يترك أثرا عميقا في الأداء العقلي والمعرفي.

وقالت أوال: "الدماغ حساس للغاية لتغيرات حالة الترطيب، حتى الجفاف البسيط يمكن أن يضعف القدرات الذهنية. وقد أظهرت الدراسات أن الجفاف يمكن أن يؤثر على التركيز والذاكرة واتخاذ القرارات".

وفي أقصى الحالات، يمكن للجفاف أن يؤدي إلى الارتباك والتشويش، وهذا أمر خطير، خاصة في المواقف التي تتطلب الانتباه مثل أثناء القيادة أو تشغيل الآلات، بحسب أوال.

-التعب والضعف البدني

يرتبط نقص شرب الماء بالتعب وضعف الأداء البدني، لأن الماء ينقل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى خلايا الجسم. وعندما تكون مستويات السوائل منخفضة في الجسم تصبح هذه العملية أقل كفاءة، ما يؤثر على الأداء الجسدي.

-خطر الإصابة بأمراض الكلى والتهابات المسالك البولية

وأوضحت أوال: "يمكن أن يزيد نقص شرب الماء مع مرور الوقت من خطر تكوّن حصى الكلى، بسبب ارتفاع تركيز المعادن والفضلات في البول، ما يؤدي إلى تشكّل بلورات مؤلمة في المسالك البولية".

وتابعت: "كما أن الجفاف المزمن قد يشكل عبئًا إضافيًا على الكلى، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية وقد يساهم في أضرار طويلة المدى للكلى".