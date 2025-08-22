وكشفت مراجعة بحثية، صدرت هذا العام، أن المشي بعدد معتدل من الخطوات يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة واحتمالية الإصابة بأمراض مزمنة.

وذكر تقرير لموقع "سبورتس إلوستريتد"، أن المراجعة حللت بيانات من 57 دراسة شملت 35 مجموعة حول العالم.

وأظهرت النتائج علاقة قوية بين عدد الخطوات اليومية، وخطر الوفاة من جميع الأسباب، كأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والخرف، والاكتئاب.

وأوضحت المراجعة أن الفوائد الصحية بدأت بالظهور عند نحو 4 آلاف خطوة يوميا، إذ انخفض خطر الوفاة المبكرة والإصابة بالأمراض الكبرى بنسبة تتراوح بين 9 و39 بالمئة.

وعند الوصول إلى 7 آلاف خطوة يوميا، انخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 20 و47 بالمئة.

أما عند الوصول إلى 10 آلاف 12 ألف خطوة يوميا، فبلغ انخفاض خطر الوفاة المبكرة ذروته بنسبة تتراوح بين 30 و55 بالمئة.

ويقدم المشي فوائد فريدة تتجاوز التمارين الرياضية، كرفع الأثقا، أو الجري، أو ركوب الدراجات، أو التدريب في صالات الألعاب الرياضية، إذ إن المشي يعزز تدفق الدم ويساعد على إصلاح العضلات من أجل تعاف منخفض التأثير.

كما أن المشي اليومي يقلل من التوتر ويعزز التركيز ويساعد على ضبط الحالة الذهنية وتحسين المزاج، إضافة إلى كونه عادة يومية تنشط الجسم خلال أيام الراحة.

وأوضح التقرير أن "المزيد من الخطوات يعني المزيد من الحماية".