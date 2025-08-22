وأُطلق الصاروخ الساعة 04:50 اليوم الجمعة بحسب توقيت غرينتش، وفقا لسبايس إكس.

وأنار الصاروخ فالكون 9 السماء فوق مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا.

وكانت قوة الفضاء الأميركية أعلنت أن مهمة الطائرة الفضائية المسيّرة تشمل مجموعة واسعة من الأهداف للاختبار والتجريب.

وأفادت القوة في بيان الشهر الماضي "تشمل هذه العروض والتجارب التشغيلية تقنيات الجيل التالي، بما في ذلك الاتصالات بالليزر" و"أعلى مستشعر كمي" يتم اختباره في الفضاء.

وأضافت أن "المهمة 8 ستساهم في تحسين مرونة الاتصالات الفضائية الأميركية وكفاءتها".

والطائرة الفضائية بحجم حافلة صغيرة، وتبدو نسخة مصغرة من مكاكيك الفضاء المأهولة التي أخرجت من الخدمة عام 2011. وأجرت الطائرة في مهمات سابقة اختبارات لصالح وكالة ناسا.