وتُصنع هذه الخرزات من الشاي الأخضر وفيتامين هـ، وتُغلف بجزيئات مستخلصة من الأعشاب البحرية. وبمجرد تناولها، يتمدد الغلاف في الأمعاء حيث ترتبط مكوناتها بالدهون المهضومة جزئيًا وتحبسها، مما يمنع امتصاصها.

وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت الخرزات فقدت نحو 17 بالمئة من إجمالي وزنها خلال شهر، مقارنة بفئران أخرى اتبعت النظام نفسه من دون الخرزات، والتي لم تفقد وزنا يُذكر. كما عانت مجموعة الخرزات من تلف أقل في الكبد.

كذلك أظهرت النتائج أن الفئران أفرزت كميات من الدهون في برازها مماثلة لتلك الناتجة عن عقار أورليستات الشهير لإنقاص الوزن، ولكن دون آثاره الجانبية على المعدة.

ويُباع أورليستات عالميا باسم "ألي" من شركة غلاكسو سميث كلاين، أو "زينيكال" من شركة روش.

ويعتزم الباحثون تقديم نتائجهم خلال الاجتماع الرقمي للجمعية الكيميائية الأميركية في خريف 2025، فيما بدأت بالفعل اختبارات أولية على البشر.

وقال قائد الدراسة يوي وو، وهو طالب دراسات عليا في جامعة سيتشوان: "نريد تطوير شيء يتناسب مع الطريقة التي يأكل ويعيش بها الناس عادة"، موضحًا أن الخرزات عديمة النكهة تقريبًا ويمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي.