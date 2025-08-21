وذكرت مجلة "فوربس" أن "أكاذيب ماسك حول القيادة الذاتية لسيارات تيسلا بدأت تلحق به"، حيث يواجه محاسبة من قبل الجهات التنظيمية في كاليفورنيا، وهيئة المحلفين في ميامي، إضافة إلى دعوى جماعية جديدة في سان فرانسيسكو.

ومنح قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو الضوء الأخضر، لمالكي سيارات تيسلا لرفع دعوى جماعية ضد الشركة، بسبب المزاعم التي وصفت بـ"المبالغ" فيها، والتي أطلقها ماسك وشركته بشأن قدرات القيادة الذاتية للسيارات الكهربائية، منذ سنة 2016.

واعتبرت "فوربس" أن هذه الدعوى الجماعية هي أحدث ضربة لخطط ماسك لإعادة تموضع تيسلا كشركة رائدة في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، في ظل تباطؤ حاد في مبيعات سياراتها الكهربائية.

وقال ماسك للصحفيين، قبل 9 سنوات، إن تيسلا ستزود سياراتها الكهربائية بالتكنولوجيا اللازمة لتصبح قادرة على القيادة الذاتية.

وأوضح أن سيارات تيسلا ستجهز ببرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكاميرات رقمية، وأجهزة استشعار فوق صوتية، ورادارات تمنح سيارات تيسلا استقلالية وقدرة على القيادة في جميع الظروف.

ولكن ادعاءات ماسك "لم تكن صحيحة حينها، وحتى اليوم"، بحسب تعبير "فوربس".

قررات في انتظار تيسلا

وقضت هيئة المحلفين في ميامي، هذا الشهر، بأن شركة تيسلا تتحمل جزءا من مسؤولية حادث مميت وقع عام 2019 أثناء تشغيل ميزة القيادة الذاتية و"الطيار الآلي"، وألزمت الشركة بدفع 243 مليون دولار كتعويضات.

كما أن تيسلا قد تمنع مؤقتا من بيع سياراتها في كاليفورنيا، التي تعد أكبر أسواقها الأميركية، في حال حكمت المحكمة ضدها في قضية رفعتها إدارة المركبات في كاليفورنيا، التي قالت إن الشركة ضللت المستهلكين، وبالغت في وصف قدرات القيادة الذاتية لسياراتها.

واعتبر محامو تيسلا في المحاكم أن تصريحات ماسك ما هي إلا "مبالغات دعائية" ولا يجب أخذها حرفيا.

وتشير بيانات موقع "تيسلا داتس" إلى أن 59 حالة وفاة ارتبطت باستخدام وضعيتي "الأوتوبايلوت" والقيادة الذاتية في سيارات تيسلا.

شكوك حول السيارة

ونبه مهندسو الشركة، أثناء اختبارات برنامج القيادة الذاتية، إلى أنه رغم تسميته "الطيار الآلي" و"القيادة الذاتية الكاملة"، فإن هذه الأنظمة توفر فقط المساعدة للسائق، وتتطلب وجود شخص خلف المقود للتدخل في أي وقت، وفقا لـ"فوربس".

وقالت ميسي كامينغز وهي أستاذة في جامعة جورج ميسون وخبيرة في الذكاء الاصطناعي ومستشارة في المركبات الذاتية: "تيسلا تريد أن تأخذ الأمر من الطرفين. يريدون بيع السيارات بإخبار الناس إنها يمكن أن تقاد بنظامي "الأوتوبايلوت" و"القيادة الذاتية الكاملة"، لكن عندما يموت أحدهم في حادث، يقولون إنه خطأ السائق فقط، وأن تيسلا لم تدع أبدا أن السيارة كانت تقود نفسها".

وأوضح التقرير، أن سمعة ماسك وسلوكاته أثرت بشكل مباشر على ثروته وشركاته، مشيرا إلى أن مبيعات تيسلا العالمية تراجعت بنسبة 13 بالمئة في النصف الأول من عام 2025.