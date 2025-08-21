وكشف تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، أن لقشور البرتقال فوائد عديدة، تشمل توفير عناصر غذائية، ترطيب الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

عناصر غذائية أساسية

وتحتوي قشرة البرتقال الكاملة (حوالي 100 غرام) على نحو 45 ملغ من فيتامين "سي"، أي ما يعادل نصف القيمة اليومية الموصى بها لدى البالغين.

كما تعرف القشرة أيضا بغناها بمعادن مثل الكالسيوم، الفوسفور، والفولات.

كمية مهمة من الألياف

وتعد قشور البرتقال مصدرا غنيا لألياف، إذ تحتوي القشرة على نحو 10.6 غرام من الألياف، وهو أكثر من نفس حجم الألياف التي تحتوي عليها البرتقالة الكاملة.

وأثبتت الأبحاث أن القشرة غنية بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تسريع حركة الأمعاء وتنظيمها، وإبطاء عملية الهضم.

ترطيب الجسم

تتكون البرتقالة الكاملة مع قشرتها من 87 غراما من الماء، بينما تتكون القشرة وحدها من 72.5 غراما من الماء.

ويوصي الخبراء باستهلاك الفواكه الحمضية، مثل البرتقال لتلبية الحاجات اليومية للجسم من السوائل، وللحفاظ على ترطيبه.

مضادات الأكسدة

وكشفت الأبحاث أن قشور البرتقال تحتوي على مضادات للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف.

وأثبتت الدراسات أن قشور البرتقال تحتوي على أكبر كمية من البوليفينولات، مقارنة بفواكه حمضية أخرى.

وتساعد هذه المركبات النباتية في الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها، كالسكري من النوع الثاني، وبعض السرطانات، إضافة إلى التدهور المعرفي والخرف.

كما أن قشور البرتقال مصدر غني لمركب "الليمونين" الذي يحمي الجسم من سرطان الجلد.

توازن الجهاز الهضمي

وأظهرت العديد من الدراسات أن قشور البرتقال غنية بمادة "البريبايوتيكس" التي تشجع نمو البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

تحذيرات

لكن التقرير نبه إلى أن قشور البرتقال ليست مناسبة للجميع، وينصح بتجربة كمية صغيرة منها قبل إدراجها في النظام الغذائي.

ويوصي الخبراء بغسل القشرة جيدا للتأكد من إزالة المبيدات الحشرية، أو المواد الكيميائية، التي توجد على سطح الفواكه.

وقد يؤدي الاستهلاك المفرط لهذه القشور إلى آثار جانبية مثل الانتفاخ، الغازات، وآلام في المعدة.