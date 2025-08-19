وكشفت مراجعات حديثة منشورة في مجلة "كيوروس"، أن الزنجبيل مفيد لصحة القلب، إذ ثبت أنه يخفض ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات، ويقلل من ترسب الدهون في الشرايين".

وسواء عبر إضافته للمشروبات، أو إلى أطعمة أخرى، أو تناوله على شكل كبسولات، فقد اعتبر الزنجبيل منذ القرون الأولى، دواء لتهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان.

وأوضحت دراسات علمية أن إضافة الزنجبيل للطعام له فوائد عدة.

خفض ضغط الدم

كشفت الدراسات أن مكملات الزنجبيل مرتبطة بخفض ضغط الدم الانقباضي.

وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن ضغط الدم الانقباضي يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، ما يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأوضحت ليز وناندي، اخصائية التغذية، أن مركبات الزنجبيل تعمل بطريقة مشابهة للأدوية التي تسمح للأوعية الدموية بالاسترخاء، وإبطال معدل ضربات القلب، ما يخفض ضغط الدم.

الكوليسترول والدهون

يقلل الزنجبيل من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهما نوعان من الدهون قد يزيد تراكمها في الشرايين من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة تحسنت مستويات الكوليسترول لديهم، بعد تناولهم لما يصل إلى 1.8 غرام من الزنجبيل يوميا.

وأرجع الباحثون سبب هذا الانخفاض إلى مواد نشطة في الزنجبيل، مثل البوليفينولات والفلافونويدات.

تقليل الالتهاب

يعتبر الالتهاب المزمن عاملا رئيسيا للإصابة بأمراض القلب.

وقالت أستاذة التغذية ليندسي مالون إن الزنجبيل غني بمركبات مثل الجنجرول، والشوجول، والبردول، التي لها تأثير قوي كمضادات للالتهابات.

وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول غرامين من الزنجبيل يوميا، لمدة ثلاثة أشهر، خفض نسبة الالتهاب.

الوقاية من تصلب الشرايين

توفر مركبات الزنجبيل حماية لخلايا القلب والأوعية الدموية من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ما يخفض خطر الإصابة بنوبات القلب، والسكتة الدماغية، وفشل القلب.

مستوى السكر

كشفت المراجعة ذاتها أن للزنجبيل دورا مهما في إدارة السكر في الدم، خصوصا لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وثبت أن مركبات الزنجبيل تساعد في نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى العضلات، ما يخفض مستوى السكر العالي، ويحسن حساسية الجسم للأنسولين.

وكشفت الدراسة أن المصابين بالسكري من النوع الثاني، الذين تناولوا 1600 ملغ من الزنجبيل يوميا، لمدة ثلاثة أشهر، أظهروا انخفاضا في مستوى سكر الدم الصائم وتحسنا في مستويات الأنسولين.

وينصح الخبراء بإضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي اليومي، سواء كان طازجا أو مجففا أو في وصفات العصير.