ومع التغيرات في أنماط الحياة وظهور فيروسات جديدة، يوصي الخبراء بمجموعة من التطعيمات التي ينبغي على البالغين الحصول عليها في مراحل عمرية مختلفة لحماية أنفسهم والمجتمع.

وفيما يلي أهم اللقاحات التي يحتاجها الأشخاص البالغون، حسب موقع "فيري ويل هيلث":

لقاحات لجميع البالغين

الإنفلونزا الموسمية : يوصى بها سنويا لجميع الأشخاص.

كوفيد-19 : جرعة محدثة سنويا، مع إعطاء جرعتين للبالغين فوق 65 عاما أو المصابين بأمراض مزمنة.

Tdap/Td (الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي): جرعة واحدة من Tdap إذا لم تُعط سابقا، ثم جرعة معززة كل 10 سنوات.

لقاحات مرتبطة بالعمر والحالة الصحية

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) : للبالغين دون مناعة مثبتة.

جدري الماء (Varicella) : للأشخاص الذين لم يصابوا به ولم يتلقوا اللقاح.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): حتى سن 26 عاما، ويمكن التفكير فيه بين 27 و45 عاما بعد استشارة الطبيب.

بعد سن الخمسين

الزونا (Shingles) : يوصى بإعطائه للبالغين فوق 50 عاما بجرعتين.

RSV (الفيروس المخلوي التنفسي): يوصى به للأشخاص بين 50 و74 عاما ممن يعانون من أمراض مزمنة.

بعد سن الخامسة والستين