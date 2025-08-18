وكشف موقع "هيلث لاين" أن أكثر الكوابيس شيوعا هي وفاة أو تعرض أحبائنا لإصابة ما، الفشل أو العجز، العدوان الجسدي، الحوادث، المطاردة، والمشاكل الصحية.

ومن المثير للاهتمام أن نتائج دراسة أجريت عام 2018 وجدت عدة اختلافات في مواضيع الكوابيس بين الجنسين. على سبيل المثال، أفادت المزيد من الإناث بمعاناتهن من كوابيس مثل العدوان الجسدي والمشاكل الصحية، بينما أفاد المزيد من الذكور بكوابيس مثل العجز والحوادث.

هذا وما يزال أمام الباحثين الكثير ليتعلموه عن علم الأحلام، وهناك نظريات متعددة حول أسباب أحلامنا. على سبيل المثال، تقول النظرية الديناميكية النفسية للأحلام إن الأحلام موجودة ببساطة لإشباع رغباتنا اللاواعية. فيما تقول النظرية المعرفية العصبية إن الأحلام مجرد نتيجة ثانوية للتطور الطبيعي للدماغ.

ولا تشير أي من النظريات المتعلقة بالأحلام إلى أن أحلامنا (أو كوابيسنا) هي عبارة عن تحذيرات من هلاك محتمل أو وشيك. ومع ذلك، هناك شيء واحد قد "تحذرنا" منه الكوابيس بالفعل: صحتنا الجسدية والنفسية.

ووفقا للأبحاث، فإن الكوابيس أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطرابات الصحة النفسية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن ما يصل إلى 70 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الشديد وتشخيصات الصحة النفسية الأخرى يعانون من كوابيس مزمنة.

وليست اضطرابات الصحة النفسية وحدها هي التي قد تُسبب زيادة الكوابيس. فقد وجدت إحدى الدراسات أن الكوابيس ترتبط عادة بعوامل أخرى مثل المشاعر السلبية والقلق ومدة النوم. كما تُشير بعض الأبحاث إلى أن الحالات الصحية، مثل الصداع النصفي والربو، وبعض الأدوية، قد تُسبب زيادة الكوابيس.

هذا وقدم باحثون تفسيرات محتملة لبعض الكوابيس، ويقولون على سبيل المثال إن السقوط من مكان مرتفع قد يرمز إلى التوتر والقلق المستمر. ويشيرون إلى أن المطاردة قد تعني ضغوطا نفسية أو اضطراب القلق.

كما يفسرون مشاهدة جنازة أو حادث وفاة بأنها ترمز إلى مرحلة انتقالية أو نهاية علاقة/عمل، ويقولون إن تكرار ذلك قد يصبح مرتبطا بالاكتئاب أو مشاعر اليأس.