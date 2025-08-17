وسيوفر التحديث الجديد لنظام أندرويد نظام ذكاء اصطناعي متطور يمكنه التحكم في التطبيقات الأخرى، إلى جانب حلول جديدة في الرقابة الأبوية.

وذكر موقع "أندرويد هيدلاينز" أن هذا التحديث سيصل في الأسابيع المقبلة، وسيتيح للتطبيقات مشاركة وظائفها الأساسية مع المساعد الذكي الموجود في الهاتف.

فبدلا من مجرد ضبط منبه أو الاستعلام عن الطقس، سيكون بإمكان المستخدم أن يطلب من هاتفه: "اطلب بيتزا بيبروني" أو "احجز توصيلة إلى المطار"، ليقوم النظام بتنفيذ المهمة مباشرة من دون فتح التطبيق.

وبهذا سيتحول الهاتف الذكي إلى وكيل رقمي يمكنه تلبية جميع طلبات المستخدم بكل ذكاء وسلاسة.

الرقابة الأبوية

الميزة الثانية الأساسية في التحديث تسمى "الإشراف المحلي"، وتعالج المشاكل التي يواجهها الآباء في مراقبة المحتوى الذي يتصفحه أبناؤهم.

وستتيح هذه الميزة الجديدة للآباء ضبط وقت الشاشة، وفلاتر المحتوى وحدود استخدام التطبيقات عبر رقم تعريفي شخصي فقط، دون الحاجة لدمج حساباتهم الرقمية، أو الانضمام إلى مجموعة عائلة 'غوغل" لإدارة أجهزة الأطفال.

وتمنح هذه الميزة الوالدين خصوصية أكبر ومرونة أكثر في إدارة الحياة الرقمية لأطفالهم، على جهاز واحد فقط.