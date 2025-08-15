وقدم موقع "فيري ويل هيلث" 9 أسباب شائعة قد تسبب الرؤية الضبابية في العين:

تنكس البقع الصفراء

يؤدي هذا المرض إلى فقدان الرؤية المركزية، وهي المنطقة التي تتيح رؤية الأشكال والألوان والتفاصيل. ويحدث ذلك نتيجة تلف البقع الصفراء وهي نسيج حساس للضوء في الشبكية.

ويعد تنكس البقع الصفراء أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى الأشخاص فوق خمسين عاما.

وتشمل أعراض هذا المرض ضبابية الرؤية، وصعوبة التعرف على الوجوه، ورؤية الخطوط المستقيمة متموجة.

غلوكوما الزاوية المغلقة

غلوكوما الزاوية المغلقة، أو ضيق الزاوية هي نوع من غلوكوما يتطور بسرعة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يعالج بسرعة.

ويحدث عندما تسد القزحية زاوية تصريف السوائل، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين.

وتشمل أعراضه الصداع، والغثيان، والقيء، والألم الشديد في العين، وضبابية الرؤية.

اعتام عدسة العين

يحدث ذلك للعديد من الأشخاص بسبب التقدم في العمر أو الإصابة في العين، ويمكن أن يسبب أعراضا مثل ضبابية الرؤية، ومشاهدة الألوان باهتة، ورؤية هالات حول الضوء.

السكري

يمكن أن يزيد الارتفاع المفرط لمستوى السكر في الدم من تورم أنسجة العين، ما يؤدي إلى رؤية ضبابية مؤقتة.

وتتأثر الشبكية بداء السكري عندما تتسرب الأوعية الدموية، أو تنمو أوعية غير طبيعية في الشبكية، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري وقد يسبب تورماً وضبابية في الرؤية.

السكتة العينية

تعد السكتة العينية سببا خطيرا لفقدان البصر في عين واحدة، وتحدث عندما لا تحصل أنسجة العين، أو العصب البصري على الدم الكافي بسبب جلطة دموية في أحد شرايين العين.

وتشمل أعراضها فقدان حساسية الضوء، والفقدان المفاجئ للرؤية بدون ألم، وتتطلب علاجا طارئا لتجنب فقدان البصر.

الصداع النصفي العيني

يصاب العديد من الأشخاص بالصداع النصفي العيني، وهو صداع مصحوب بفقدان للرؤية في عين واحدة يستمر حوالي ساعة.

وترتبط هذه الحالة بانخفاض تدفق الدم إلى الشبكية، ويشيع لدى الأشخاص المعرضين للصداع النصفي العادي.

ويمكن علاج هذه الحالة باستعمال أدوية الصداع النصفي العادي.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

التهاب الملتحمة هو عدوى تصيب الغشاء الذي يغطي الطبقة الخارجية للعين، وهو سبب شائع لضبابية الرؤية.

وتشمل أعراضه ضبابية الرؤية، والحكة، والألم، والاحمرار، والتورم.

الخطأ الانكساري

هو مشكلة في الرؤية تحدث عندما لا تعكس العين الضوء كما ينبغي، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

وتشمل أخطاء الانكسار: مد البصر، وقصر النظر، واللابؤرية، وطول النظر الشيخوخي.

ويمكن معالجة هذه الحالة بارتداء النظارات، أو العدسات اللاصقة لتحسين الرؤية.

انفصال الشبكية

يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل الشبكية عن موضعها المعتاد في الجزء الخلفي من العين، وهي حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج فوري.

وتشمل أعراضها ظهور خطوط أو ظل داكن على جوانب، أو في منتصف مجال الرؤية، بالإضافة إلى رؤية نقاط، أو خطوط داكنة بشكل متكرر.

وتعالج هذه الحالة عن طريق الجراحة لإصلاح أو إعادة ربط الشبكية بالجزء الخلفي من العين.