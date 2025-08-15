الدكتور المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "ديرم دكتور"، سلط الضوء على فوائد هذا السيروم المضاد لعلامات التقدم في السن، والذي يمكن العثور عليه بسهولة في الصيدليات أو المتاجر.

وفي مقطع فيديو قصير، أوضح ببساطة: "فوائد فيتامين سي للبشرة: يخفف التصبغات، يحسن التجاعيد، مضاد للشيخوخة، مضاد للأكسدة، ويُضيء البشرة."

كما شدّد على ضرورة استخدامه في فترة الصباح للحصول على أفضل النتائج، قائلاً: "يمكن استخدامه في أي وقت، لكن الأفضل في الصباح لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي من أضرار البيئة".

وأضاف أن فيتامين سي، باعتباره مضادا للأكسدة، يعمل على مقاومة الجذور الحرة الضارة التي تتعرض لها البشرة من مصادر خارجية مثل تلوث الهواء، أو من داخل الجسم نتيجة عمليات الأيض الطبيعية.

واختتم موضحا أن الجذور الحرة قد تلحق ضررا بالبشرة، لكن استخدام فيتامين سي موضعيًا قد يساعد في مكافحة هذا الضرر وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.

وفي هذا السياق، أوضحت "هارفيرد هيلث" أن فيتامين سي الموضعي يعد من المكونات المفضلة لدى أطباء الجلد، ويستند إلى أدلة علمية في فوائده التي تشمل: