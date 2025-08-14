وقدم موقع "في ريويل هيلث"، المتخصص في الأخبار الصحية والطبية، 6 طرق بسيطة للحفاظ على صحة المفاصل ومرونتها.

النشاط الجسدي

تعد ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية، أفضل خيار للحفاظ على صحة المفاصل.

ويمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تساعد على تقوية العضلات، ودعم المفاصل، والحفاظ على صحة العظام والغضاريف، وتقليل الألم والتصلب.

وتشمل هذه التمارين المشي، والسباحة، وركوب الدراجات، واليوغا، وتمارين القوة.

وينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف على الأقل، كل أسبوع.

الوزن الصحي

يمكن أن يتسبب الوزن المفرط والسمنة في ضغط إضافي على المفاصل، ما قد يزيد حدة الألم، ويضاعف خطر الإصابة بالفصال العظمي.

الوقاية من الإصابة

قد تؤدي إصابات المفاصل المتكررة، وتراكم الكدمات، إلى الإصابة بالفصال العظمي.

ويصاب حوالي 50 بالمئة من الأشخاص الذين تعرضوا لضربة كبيرة في الركبة، حتى ولو لم تتطلب جراحة، بالفصال العظمي لاحقا.

المكملات الغذائية

تشير دراسات عديدة إلى أن المكملات الغذائية تساعد في تقليل آلام المفاصل والالتهابات، خاصة لدى المصابين بالتهاب المفاصل.

ويعد زيت السمك من أفضل المكملات، فقد أظهرت دراسة أن مكوناته تساعد في التقليل من التهاب المفاصل، والتيبس والألم، والتورم.

النظام الغذائي المتوسطي

يساعد النظام الغذائي المتوسطي في تقليل الآلام والتهاب المفاصل، ويعد خيارا مناسبا للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على صحة مفاصلهم مع تقدمهم في العمر.

الوضعيات الصحيحة للجسم

يساعد الحفاظ على وضعية سليمة ومتناسقة للجسم على منع آلام المفاصل، خاصة في العمود الفقري.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة بممارسة التمارين، والتحرك لتجنب تيبس المفاصل.