ووفق بيانات "CB Insights"، هناك نحو 500 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تحمل صفة "اليونيكورن" (قيمتها تتجاوز مليار دولار)، بينها قرابة 100 شركة تأسست خلال العامين الماضيين فقط. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشركات نحو 2.7 تريليون دولار، فيما تتخطى قيمة أكثر من 1,300 شركة أخرى حاجز 100 مليون دولار.

الباحث أندرو ماكافي من معهد "MIT" قال لشبكة "سي إن بي سي": "لم نشهد خلال أكثر من 100 عام إنشاء ثروات بهذه السرعة والحجم. الأمر غير مسبوق".

مليارديرات جدد في وقت قياسي

تقارير بلومبرغ تشير إلى أن أربعا من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة أنشأت ما لا يقل عن 15 مليارديرا بثروة إجمالية قدرها 38 مليار دولار. ومن أبرز الأمثلة:

ميرا موراتي، التي أسست شركة Thinking Machines Lab وجمعت تمويلا بقيمة ملياري دولار رفع قيمة شركتها إلى 12 مليار دولار.

Anysphere، التي قفز تقييمها من 10 مليارات إلى ما بين 18 و20 مليار دولار خلال أسابيع، ما يرجح دخول مؤسسها مايكل ترول نادي المليارديرات.

سان فرانسيسكو… مركز الطفرة

منطقة خليج سان فرانسيسكو باتت المركز الأبرز لهذه الموجة، حيث ارتفع عدد المليارديرات فيها إلى 82، متجاوزة نيويورك التي تضم 66 مليارديرا. كما تضاعف عدد أصحاب الملايين خلال العقد الأخير، وسُجلت مبيعات عقارات بأكثر من 20 مليون دولار للمنزل الواحد بأعداد قياسية.

ويؤكد ماكافي أن "وادي السيليكون ما زال هو القلب النابض للتكنولوجيا"، رغم التنبؤات المتكررة بانتهاء عصره، مشيراً إلى أن التركيز الجغرافي والمعرفي في المنطقة يظل عاملاً حاسماً في استمرار هذه الهيمنة.