ووفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يصاب حوالي 10800 شخص بسرطان البنكرياس في البلاد كل عام، أي بمعدل يصل إلى قرابة 30 حالة يوميا.

وحسب بيانات منظمة مكافحة سرطان البنكرياس، يعد هذا السرطان خامس أكثر الأنواع فتكا بالإنسان، واحتل المرتبة العاشرة في أكثر السرطانات انتشارا في المملكة المتحدة.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى 6 علامات محتملة قد تشير لأعراض مبكرة للإصابة بسرطان البنكرياس:

آلام البطن أو الظهر

قالت هيذر أرشبولد، مديرة معلومات الصحة والأبحاث في مؤسسة مكافحة سرطان البنكرياس، إن الشعور بألم البطن أو الظهر علامة تحذيرية، "خاصة إذا كان الانزعاج خفيفا ويتفاقم مع مرور الوقت".

وأضافت: "أن آلام المعدة والظهر هي ما يدفع المرضى عادة إلى قسم الطوارئ، ويحدث ألم الظهر عادة عندما ينتشر الورم خارج البنكرياس ويضغط على العمود الفقري".

فقدان الوزن غير المبرر

كما هو الحال مع العديد من أنواع السرطان، يعد فقدان الوزن دون بذل أي جهد مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس.

اليرقان

وأوضحت آرشبولد: "اليرقان هو اصفرار الجلد وبياض العينين. لا يظهر اليرقان بنفس الطريقة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. لذلك نطلب دائما من الناس النظر إلى بياض عيونهم".

الانخفاض المستمر والمفاجئ للطاقة

لا يتعلق الأمر بشعور بالإرهاق لبضعة أيام بعد أسبوع مزدحم أو نوم غير جيد لليلة واحدة، بل هو "التعب المستمر بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه"، وفقا لما ذكرته آرشبولد.

تغيرات في لون الفضلات والبول

يوصي الطبيب بالانتباه إلى لوني الفضلات والبول، وعند ملاحظة أي تغير ملحوظ خارج عن المألوف ينصح بالتوجه لرؤية الطبيب.

عسر الهضم

وأوضحت أرشبولد، أن عسر الهضم قد يعالج فقط باستخدام بعض الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية، ولكن إذا لم يتحسن عسر الهضم باستخدام الأدوية المعتادة، ينصح بزيارة الطبيب.

وكشف خبراء مؤخرا عن لقاح محتمل، قد يعيد الأمل لمرضى سرطان البنكرياس والأمعاء.

وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر ميديسين" أن اللقاح الجديد قادر على إبطاء تطور المرض وتعزيز فرص النجاة.