وتحدث موقع "ذا هيلث" عن 6 فئات ينصحهم الأطباء بتجنب شرب الشاي الأخضر حفاظا على صحتهم.

حساسية الأمعاء

يحذر الأطباء من أن شرب الشاي الأخضر قد يفاقم الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي، أو الإسهال.

الأطفال

يحذر الخبراء من إعطاء الشاي الأخضر للأطفال، بسبب احتوائه على نسب عالية من الكافيين.

وقد يحفز الشاي الأخضر الجهاز العصبي بشكل مفرط، إلى جانب إمكانية إعاقته لامتصاص العناصر الغذائية الأساسية، كالبروتينات والدهون.

حساسية الكافيين

ينصح المصابون بحساسية الكافيين بتجنب الشاي الأخضر.

إذ أن كمية صغيرة منه يمكن أن تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، الأرق، التهيج، والارتعاش.

مرضى نقص الحديد

تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر ليس مشروبا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وفقر الدم.

إذ أن الشاي يعرقل قدرة الجسم على امتصاص الحديد غير المهيمي.

النساء المرضعات

قد يؤدي الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر خلال فترة الحمل والرضاعة إلى الإجهاض، أو حتى إعاقة النمو الجنيني، بسبب محتواه العالي من الكافيين.

حساسية المعدة

يزيد الشاي الأخضر حموضة المعدة بسبب احتوائه على مركب طبيعي يسمى التانينات.

ويمكن لشرب الشاي في هذه الحالة أن يسبب انتفاخا وعدم راحة، أو حتى الإمساك، لذا ينصح الأشخاص ذوي المعدة الحساسة بتجنب شرب الشاي الأخضر.