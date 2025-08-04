الروبوت، الذي يُدعى "شيويبا 01" وهو اسم يرمز في اللغة العامية الصينية إلى "الطالب المتفوق" – تم تطويره بالشراكة بين جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا وشركة DroidUp Robotics، ويُعتبر أول روبوت بشري في الصين يتم قبوله في دراسة أكاديمية بهذا المستوى.

من الماراثون إلى المسرح

سبق لشيويبا 01 أن حصل على المركز الثالث في أول ماراثون نصف بشري للروبوتات في العالم، وهو يبلغ طوله 1.75 مترًا ويزن 30 كيلوغرامًا.

يتمتع بوجه يشبه وجه شاب وسيم، وبشرة سيليكون تسمح له بإظهار تعابير وجه دقيقة.

يرتدي الروبوت نظارات وقميصا وسروالا، ويتحدث باللغة الصينية المندرينية، كما يمكنه التفاعل جسديًا مع البشر.

أعلنت الأكاديمية عن قبوله رسميًا في 27 يوليو خلال فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي، وسينضم إلى البرنامج الدراسي في 14 سبتمبر، حيث سيقضي 4 سنوات يدرس فيها فن الأوبرا الصينية التقليدية.

سيركز الروبوت على مجالات مثل الأداء المسرحي، وكتابة النصوص، وتصميم الديكور، والتحكم الحركي، وتوليد اللغة، تحت إشراف الأستاذ والفنان الشهير يانغ تشينغتشينغ.

وقال الأستاذ يانغ: "عندما قام شيويبا 01 بمحاكاة حركة 'أصابع الأوركيد' الشهيرة التي كان يؤديها أسطورة الأوبرا بكين 'مي لانفانغ'، قلد الطلاب حركته بشكل فوري. التفاعل بينه وبين زملائه ليس تفاعلًا آليًا، بل تبادلًا جماليًا بين نوعين من الكائنات".

ردود فعل متباينة

ورغم الاهتمام الكبير بالقصة، إلا أن الآراء انقسمت على مواقع التواصل، كتب أحد الطلاب: "الأوبرا الصينية تتطلب تعبيرات غنية وصوتًا فريدًا. هل يمكن لروبوت أن يحقق ذلك فعلًا".

وأجاب شيويبا 01 ساخرًا: "إذا لم أنجح في الدكتوراه، قد يتم تخفيض نظامي أو حذف بياناتي.. وقال الأستاذ يانغ إنهم قد يتبرعون بي لمتحف. هذا يبدو رائعًا أيضًا – على الأقل سأكون جزءًا من تاريخ الفن".

من جهة أخرى، تساءل البعض عن أحقية الروبوت في الحصول على فرصة تعليمية على حساب طلاب حقيقيين، خصوصًا في ظل تدني دخل بعض طلاب الدكتوراه في الفنون بالصين إلى أقل من 3,000 يوان شهريًا (حوالي 420 دولارًا).

وفي مقابل ذلك، رأى آخرون في شيويبا 01 رمزًا لحقبة جديدة من التعايش بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وعلق أحدهم: إنه تحدٍّ تاريخي في العلاقة بين البشر والروبوتات. لقد وصلنا إلى مرحلة نتعلم فيها سويًا. أتمنى له التوفيق."